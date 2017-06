Rodman se je vrnil z "zelo dobrega", a skrivnostnega obiska Severne Koreje

Isti dan, ko je odpotoval v Pjongjang, je Severna Koreja izpustila študenta

17. junij 2017 ob 08:23

Peking - MMC RTV SLO/Reuters

Upokojeni ameriški košarkarski zvezdnik Dennis Rodman se je po petih dneh vrnil iz Severne Koreje, sedmi sili, zbrani na pekinškem letališču, pa zaupal, da je z obiskom države zelo zadovoljen.

56-letni Rodman je iz Pekinga v Pjongjang odletel v torek ob precejšnjem zanimanju tako kitajske kot ameriške javnosti, a je bil glede razlogov svojega obiska zelo skrivnosten. Tudi ponoči, ko se je vrnil iz severnokorejske prestolnice, ni bil nič bolj zgovoren. Dejal je le: "Vsi bodo zelo veseli. Bil je dober dan. Bilo je dobro potovanje. Zelo dobro potovanje."

Ko so petkratnega dobitnika šampionskega prstana predstavniki sedme sile povprašali, ali se je v petih dneh srečal tudi z voditeljem Kim Džong Unom, pa tudi o (kakršnih koli) podrobnostih obiska v najbolj izolirani državi sveta, je le zamahnil z roko in odgovoril: "Boste že izvedeli."

Je izpustitev študenta povezana z Rodmanovim obiskom?

Številni mediji se ob tem sprašujejo, ali je nedavna izpustitev 22-letnega ameriškega študenta Otta Warmbierja (tega so - v komi in s hudimi poškodbami možganov - izpustili ravno na dan, ko je Rodman pripotoval v Severno Korejo) povezana ravno z Rodmanovim obiskom. Že prej so, poroča Reuters, številni mediji ugibali, ali se gre nekdanji športnik v Pjongjang pogajat o izpustitvi štirih zaprtih Američanov, a je Rodman navedbe zavrnil in zatrdil, da bo Severno Korejo obiskal zasebno. "Želim le odpreti vrata in narediti kaj pozitivnega," je dejal pred odhodom.

Tudi po vrnitvi iz omenjene države vztraja, da nima nič z Warmbierjevo izpustitvijo, in poudarja, da je šel v Korejo promovirat šport. Ameriški in drugi mediji kljub temu ugibajo, ali ni morda Rodmana kot posebnega odposlanca v Pjongjang poslal sam ameriški predsednik Donald Trump. Olja na ogenj špekulacij je prilil tudi Rodman sam, ko je ob odhodu sicer zanikal kakršen koli dogovor s Trumpom, ob tem pa skrivnostno dejal: "Precej prepričan sem, da je predsednik vesel, ker sem tukaj in ker želim doseči nekaj, kar vsi potrebujemo."

Ameriško zunanje ministrstvo je navedbe medijem o "posebnem odposlancu" seveda odločno zavrnilo in poudarilo, da je Rodman tja odpotoval zasebno. "Obveščeni smo o njegovem obisku. Želimo mu vse dobro, a izdali smo varnostna opozorila za vse Američane in jim predlagali, naj zaradi lastne varnosti ne potujejo v Severno Korejo," so tako zapisali v začetku tedna.

Nazadnje je Kimu pel "Vse najboljše"

Precejšnje zanimanje javnosti za Rodmanov obisk Severne Koreje seveda ni presenečenje - podobno medijsko pozornost sta vzbudila tudi njegova obiska leta 2013 in 2014, ko je Pjongjang obiskal zadnjič, se srečal s severnokorejskim voditeljem in ga označil za "čudovitega dečka". Takrat je - kot rojstnodnevno darilo za Kima - v družbi še nekaterih upokojenih NBA-jevcev odigral košarkarsko tekmo in mu zapel "Vse najboljše".

T. K. B.