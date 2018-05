Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Igra je nenavadna in zahtevna. Foto: Reuters Sorodne novice Foto in video: Nogomet okrvavljenih glav in polovičnih rezultatov Dodaj v

Roke in noge k sebi, naj delajo le boki - v Mehiki obudili nenavadno igro

Zahtevna igra

8. maj 2018 ob 17:20

V Mehiki so v želji, da bi obudili tamkajšnjo dediščino, pripravili državno prvenstvo v nenavadni igri, kjer tekmovalci ne uporabljajo rok in nog.

V Teotihuacanu so se zbrali Mehičani in Mehičanke z vseh koncev države, bilo pa je tudi nekaj gostov iz tujine. Vsi so se zbrali v bližini arheološkega najdišča, da bi se pomerili v starodavni igri, ki izvira iz Srednje Amerike približno 1400 let p. n. št.

Tudi organizatorji so težili k temu, da bi se prvenstva udeležili predvsem mladi, saj jih želijo na takšen način seznaniti s tradicionalno igro ulamaztli.

Obstaja več različic igre, pri tistih najbolj rigoroznih, kot so jo odigrali v nedeljo na državnem prvenstvu, tekmovalci žoge niso smeli odbiti z nogami ali rokami, temveč le z boki. Pri tistih milejših pa je dovoljeno uporabljati komolce in kolena pri odbijanju žog. Če ekipi ne uspe odbiti žoge k nasprotniku, ta dobi točko.

Igra je zahtevna, kar so potrdili tudi tekmovalci: "Sprva je bilo boleče, saj žoga resnično močno udari, a nato je postalo lažje, igra nam je postala všeč. Motivirala nas je tudi misel, da na takšen način tudi obujamo našo tradicijo, trudili smo se, da ne bi izgubili tekem."

Tekmovalce so spodbujali tudi številni navijači.

Foto- in videoutrinke nenavadnega tekmovanja si lahko pogledate spodaj.

D. S.