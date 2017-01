Rokometaši zalili "Vujota", solze Milovanoviča in "tisto žensko na vsako tekmo"

29. januar 2017 ob 10:05

Rokometni junaki so enemu izmed glavnih kovačev slovenske medalje Veselinu Vujoviću zadali "hladen tuš", s tem se je veselje lahko začelo.

Medtem ko je selektor Slovenije dajal izjave novinarjem, so ga njegovi varovanci prekinili in ga zalili z vodo. Razlegel se je smeh med igralci, tudi legendarni Vujo ni mogel skriti nasmeha na obrazu, a kaj bi, saj so igralci upoštevali njegov motivacijski govor, o katerem pohvalno pišejo tudi hrvaški mediji. Vujović je igralcem na minuti odmora povedal: "Ali veste, kdo je bil četrti v Riu? Ne veste? Nihče se ne spominja četrtega! Zdaj morate dati vse od sebe. Igrajte zadnjih 10 minut, kot da je konec sveta."

"Una glasna ženska ima največjo zaslugo za zmago"

A ne le Vujović, v naše rokometaše so do konca verjeli tudi navijači, še posebej si pohvalo zaslužita dve navijačici, ki ju je bilo jasno in glasno slišati v televizijskem prenosu. V rokometaše sta verjeli vse do konca, ko so že številni vrgli puško v koruzo. V komentarjih ste prav tako opazili navijanje in pol: "Bravo za naše punce, ki so neumorno navijale tik za kamero. Zakon." — "Tista ženka v ozadju naj bo vsem v zgled. Ona je prava navijačica s srcem. Ne pa tisti, ki ugašajo televizor pred koncem. Herojka." — "Zmagali smo zaradi navijačic, ko so se v drugem polčasu drle in navijale za Slovenijo!!! Bravo dame!!!!" — "Prosim da poizveste ali naj se javi tista navijacica ali dve, naj jo povabijo v studijo ,naj jo spoznajo z slovensko reprezentanco in naj dobi nagrado za hrabro navijanje,predvsem v tistem momentu ko smo bili že v izgubljenem položajo -8 da so kljub temu verjele v slovensko zmago,ko jih je mislim da okoli 95% slovencev odpisalo! Res tudi ona bi si zaslužila medaljo,če ne drucga upam da jo vsaj povabijo v oddajo da jo slovenija spozna." — "Največjo zaslugo za današnjo zmago ima una glasna ženska." "Tooo babeeee!" "Jaz vam rečem, če tiste punce ne bi tako goreče navijale, bi izgubili." "Ta naša navijačica si zasluži kip, edina ki je verjela!" "Tisto žensko na vsako tekmo!" "Ženska, ki je cel čas vzklikala: "Slovenija, Slovenija!" je imela prav, ko je še verjela." "Bravo izredna tekma. Življensko poučna. Kričeča baba pa je narodni heroj." "Navijačice so zlata vredne!" "Kdaj je sprejem za navijacice?" "Slovenski moški se moramo zamislit, ste slišali kako se navija? Do zadnjega! Bravo kričeče punce!" "Tisti punci tudi eno medaljo zrihtati, si jo zasluži."

Ivove solze in solze vseh nas

Navijačici sta bili v bližini komentatorja Iva Milovanoviča, ki je zgodovinski uspeh naših rokometašev prav tako čustveno doživel, kar so slišali tudi gledalci in gledalke ob malih zaslonih. Po koncu tekme se je Ivu glas zatresel, za pol minute je tudi utihnil, kasneje pa je priznal, da so se tudi njemu utrnile solze. "Ja, to so minute tudi za solze, ne samo igralcev, tudi vseh nas," je povedal Milovanovič.

Petite douche pour V.Vujovic par ses joueurs pour commencer à fêter la médaille ! @rzs_si #PhenomenalHandball pic.twitter.com/ow2Cy4LthO — France Handball 2017 (@Hand2017) January 28, 2017

When you are so proud of you team #SLOCRO #Handball2017 pic.twitter.com/GuPiPJnJ1W — France Handball 2017 (@Hand2017) January 28, 2017

