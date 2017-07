Rolls Royce postavil nova merila razkošja na štirih kolesih

Rolls Royce phatnom

31. julij 2017 ob 08:58

London - MMC RTV SLO

Rolls Royce je predstavil osmo generacijo limuzine phantom, ki je še bolj razkošen, tišji in bolj udoben od predhodnika. Poganja ga 6,75-litrski dvanajstvaljnik, zanj pa bo treba odšteti okoli pol milijona evrov.

Tisti, ki je doživel vožnjo z Rolls Royceovim phantomom ve, da si je težko predstavljati avtomobil, ki bi bil še bolj razkošen in udoben. A ravno to je bil cilj pri ustvarjanju nove, že osme generacije tega modela.

V službi tišine

Nastal je na novi prilagodljivi platformi, ki jo bodo lahko v prihodnje uporabili tudi za druge nove modele. Ta je precej lažja in med drugim prinaša za 30 odstotkov večjo vzvojno trdnost, kar med drugim omogoča večje medosne razdalje ter posledično še več udobja za potnike v drugi vrsti. Kot protiutež togemu okvirju deluje zračno vzmetenje zadnje generacije, ki se s predvidevanjem prilagaja razmeram na cesti. Ključno vlogo pri zagotavljanju vrhunskega udobja v kabini ima zvočna zatesnitev, za katero so uporabili 130 kilogramov izolativnega materiala ter vključuje stekla debeline šest milimetrov. Kabina ima dvojno dno, avtomobil pa je obut v posebne 22-palčne pnevmatike Silent Seal s slojem pene v notranjosti za dušenje zvokov s ceste.

12 valjev in štirikolesno krmiljenje

V nosu se vrti prav tako izjemno tih 6,75-litrski bencinski dvanajstvaljnik, ki s pomočjo dveh turbopuhal razvije 399 kilovatov (543 KM) in 900 Nm navora že pri 1.700 vrtljajih. Moč se prenaša na zadnji kolesi prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika. S tem kar 2.675 kilogramov težek avtomobil pospeši do stotice v 5,2 sekunde ter doseže elektronsko omejeno končno hitrost 250 kilometrov na uro. Da 5,76 metra dolga in 2,1 metra široka limuzina ni le udobna, temveč tudi dobro vodljiva, poleg omenjenega zračnega vzmetenja skrbi tudi štirikolesno krmiljenje.

Kabina ponuja praktično neomejene možnosti personalizacije, tu velja omeniti ročno izdelano usnjeno oblazinjenje ter električno odpiranje zadnjih vrat. Armaturno ploščo prekriva enoten sloj stekla, pod katerim se nahajata 31,2-centimetra velika zaslona, ki vozniku posredujeta vse potrebne informacije.

Za najnovejšo interpretacijo razkošja na štirih kolesih bodo morali petičneži odšteti okoli pol milijona evrov.

Martin Macarol