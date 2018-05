Rolls-Royce razkril najekskluzivnejši SUV na svetu

Rolls-Royce Cullinan

11. maj 2018 ob 13:39

London - MMC RTV SLO

Rolls-Royce je razkril prvega športnega terenca v zgodovini znamke, ki je obenem tudi prvi superluksuzni model te vrste na svetu.

Novinec je dobil ime po največjem kadar koli odkritem diamantu, ki je zdaj del britanskih kronskih draguljev. Verjetno se boste strinjali, da zaradi škatlaste oblike ne sodi med gracioznejše športne terence, zato pa jasno kaže slog in pripadnost britanski znamki. V dolžino meri 5,34 metra, širok je 2,16 metra ter seže 1,84 metra v višino. Njegova medosna razdalja meri skoraj 3,3 metra, njegova masa pa znaša 2,66 tone.

Za suvereno premikanje takšnega kolosa je, seveda, potreben dovolj zmogljiv motor, kar pri Roll-Royceu ni nikoli predstavljalo težave. Cullinan je zasnovan na enaki platformi kot phantom, poganja pa ga posodobljen 6,75-litrski bencinski motor V12, ki z dvema turbopuhaloma razvije 420 kilovatov (571 KM) in 850 Nm navora. Ker gre za rolls-roycea, podatek o pospešku od 0 do 100 kilometrov na uro ni znan, znano pa je, da cullinan doseže elektronsko omejeno hitrost 250 kilometrov na uro.

Avtomobil je opremljen s samouravnavajočim zračnim vzmetenjem. Spredaj so vgrajena dvojna trikotna vodila, na zadnji premi pa vpetje s petimi vodili. Popolnoma nov štirikolesni pogon vključuje način, imenovan Everywhere (povsod), ki vozniku vselej zagotavlja vseh 850 Nm navora za lahkotno vožnjo na najrazličnejših podlagah. Ob tem, tako rolls-royce, lahko cullinan brez težav premaga do 54 centimetrov globoko vodo, česar ne zmore noben drugi luksuzni športni terenec.

Za štiri ali pet

Kupci bodo lahko za drugo vrsto izbrali udobno sedežno klop ali dva bolj razkošna posamezna sedeža. Prtljažnik glede na položaj talne police meri od 560 do 600 litrov (do 1.930 litrov z zlaganjem zadnjih sedežev). Ena od cullinanovih posebnosti je dvižna steklena stena, s katero je mogoče ločiti prtljažnik od potniškega prostora in ki zagotavlja boljše zvočno in toplotno udobje. Poleg tega velja omeniti v spodnji del prtljažnih vrat vgrajeno zložljivo mizico in v usnje odeta stolčka.

Armaturna plošča, na kateri kraljujejo usnje, les in kromirani detajli, je oblikovana v znanem rolls-royceovem slogu, pri čemer opazimo, da je volanski obroč malce manjši in debelejši kot pri drugih modelih.

Z najnovejšimi pripomočki

Cullinan bo, seveda ponujal tudi najnovejše varnostne in asistenčne sisteme, kot so sistem za nočni vid s prepoznavanjem pešcev in živali, sistem kamer za pogled okoli vozila, sistem za samodejno zaviranje v sili z opozarjanjem na nevarnost naleta, sistem za vzdrževanje vozila znotraj voznega pasu, sistem za projiciranje podatkov na vetrobransko steklo (head-up display), dostopno točko za brezžično povezavo s spletom in še bi lahko naštevali.

Cena za evropski trg še ni znana, a izvedeli smo, da bo treba čez lužo za osnovni model odšteti 325 tisoč dolarjev oziroma približno 274 tisoč evrov. To pa se lahko, sodeč po tako rekoč neskončnem spisku dodatkov, ob naročilu močno spremeni.

Martin Macarol