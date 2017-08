Roman Abramovič se tretjič ločuje, koliko denarcev bo moral tokrat odšteti?

Eden najbogatejših Zemljanov

7. avgust 2017 ob 18:03

Moskva - MMC RTV SLO

Ruski milijarder Roman Abramovič očitno nima sreče v ljubezni, saj se že tretjič ločuje. V zakonu z Dašo Žukovo sta vztrajala deset let.

Lastnik angleškega nogometnega prvaka Chelseaja in galeristka sta v skupni izjavi povedala: "Po desetih letih skupnega življenja sva sprejela težko odločitev, ločujeva se, a še naprej ostajava dobra prijatelja, starša in partnerja v projektih, ki sva jih razvila."

Predstavnik 50-letnega Abramoviča ni želel dajati drugih informacij. Milijarder je namreč zelo skrivnosten, ko gre za njegovo zasebnost.

Tudi njegova poroka s 15 let mlajšo Žukovo je bila dolgo skrita pred očmi javnosti, Abramovič je namreč Dašo vsa leta predstavljal kot svoje dekle, a je Daša leta 2015 v intervjuju za Wall Street Journal le razkrila, da sta se z Romanom poročila, in to že leta 2008. Spoznala sta se leta 2005 na zabavi za silvestrovo, ki jo je priredil njen oče, ruski oligarh Aleksander Radkin Žukov.

V izjavi sta povedala še, da sta zavezana skupni vzgoji otrok - leta 2009 je na svet prijokal sin Aaron Alexander, leta 2013 pa še hčerka Leah Lou, oba sta bila rojena v ZDA.

Kot sta izjavila, bosta še naprej skrbela za skupne projekte, v mislih sta imela Muzej sodobne umetnosti Garage, ki je eden najboljših muzejev v Moskvi, in kulturni center New Holland v St. Peterburgu. Abramovič in Žukova imata veliko kolekcijo umetnin. Ravno Daša, ki je lastnica revije Garage, je pa tudi v upravi newyorškega Metropolitanskega muzeja, je na Abramoviča prenesla ljubezen do umetnosti.

Ena najdražjih ločitev

Po tem, ko sta objavila novico, da se ločujeta, številni že ugibajo, koliko bo ločitev stala Abramoviča?

Razhod z drugo ženo Irino Vjačeslavovno Malandini, ločila sta se po 16 letih zakona prav zaradi Žukove, je eden najdražjih ločitvenih postopkov. Ob ločitvi je moral Irini, ki mu je rodila pet otrok, dati 150 milijonov britanskih funtov, dobila pa naj bi še štiri domove. Prvič je v zakon skočil leta 1987, z Olgo Jurevno Lisovo, ta zakon je trajal le tri leta, a takrat še ni imel svojega neverjetnega bogastva.

Bogastvo, zgrajeno na nafti

Rus je svoje bogastvo ustvaril skupaj s svojim prijateljem in partnerjem Borisom Berezovskim, s katerim sta kupila naftno podjetje Sibneft, Berezovski je moral zaradi utaje davkov leta 2000 zbežati iz Rusije in je svoj delež v podjetju Abramoviču prodal. Na Forbesovem seznamu najbogatejših Zemljanov zaseda 139. mesto - njegovo bogastvo se ocenjuje na okoli sedem milijard funtov.

