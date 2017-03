Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Romoeren obžaluje svoje dejanje. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Romoeren pogledal pregloboko v kozarec in sedel za volan

Služba Norvežana ogrožena?

20. marec 2017 ob 12:28

Vikersund - MMC RTV SLO/STA

Norveška policija je ustavila za volanom avtomobila vinjenega upokojenega smučarskega skakalca Bjoerna Einarja Romoerena.

Preizkus izdihanega zraka je pokazal rezultat 0,6, torej trikrat več, kot je dovoljeno v tej skandinavski državi.

Dogodek se je zgodil v nedeljo na poti do skakalnice v Vikersundu. Policija je Romoerena ustavila pri naključni kontroli prometa in ga nato v policijskem vozilu pospremila do velikanke. Romoeren je bil na poti v službo, saj je trenutno zaposlen na norveški smučarski zvezi.

Skakalec je priznal, da je pregloboko pogledal v kozarec, saj je proslavljal zmago Norveške na sobotni ekipni tekmi. "Priznam, to je sramotno. Naredil sem veliko napako. Govoril sem že z direktorjem smučarske zveze Claesom Bredom Braathenom in upam, da bom obdržal delovno mesto," je dejal Romoeren.

Braathen je že govoril s policijo, hkrati pa priznal, da je bil tudi sam leta 1989 udeležen v prometni nesreči, ki se je zgodila zaradi uživanja alkohola. Voznik je bil sicer njegov prijatelj.

