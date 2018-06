Ronaldo zaročen? Georgina na tekmi z ogromnim diamantom.

Ponosno pokazala prstan

20. junij 2018 ob 18:48

Moskva - MMC RTV SLO

Zelo kmalu po tem, ko so se začela pojavljati ugibanja, da nogometaš Cristiano Ronaldo in njegova izbranka znova pričakujeta otroka, so tuji mediji zdaj začeli napovedovati, da sta zaročena.

24-letna manekenka Georgina Rodriguez je na tekmo svetovnega prvenstva v nogometu prišla z ogromnim diamantom, ki krasi njen prstanec, in mnogi ugibajo, da gre ravno za zaročni prstan.

To sicer ni prvič, da so se sprožile tovrstne govorice – podobno se je zgodilo že aprila, ko je manekenka enak oziroma zelo podoben prstan s sledilci delila na Instagramu.

Poleg ugibanj o zaroki so se pojavila tudi namigovanja, da je Rodriguezova znova noseča – nazadnje je pred sedmimi meseci rodila hčerko Alano Martino, ki je bila za Ronalda že četrti otrok. Poleg nje ima nogometaš še 8-letnega sina Cristiana Ronalda Jr. ter dvojčka Evo in Matea, ki sta stara eno leto, vsi trije pa so bili rojeni s pomočjo nadomestnih mater, katerih identiteti nogometaš še vedno skrbno varuje.

Rodriguezova je pred časom dejala, da je rojstvo dojenčice zagotovo vplivalo na njun odnos. "Sva si bližje kot kadar koli prej in nikoli nisva bila bolj srečna. Našla sem ljubezen, saj drug drugega čudovito dopolnjujeva. Imava odličen odnos, ko je on ob meni, imam vse. Počutim se res ljubljeno."

NEW: Georgina Rodriguez added weight to growing rumours of an engagement to Cristiano Ronaldo by revealing a sparking ring in her wedding finger as she cheered the footballer to victory in Moscow on Wednesday afternoon. pic.twitter.com/L9uuv0QCUO