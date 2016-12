Ronaldovo sporočilo za sirske otroke: Sem zelo znan nogometaš, a vi ste resnični junaki

Ganljivo sporočilo

23. december 2016 ob 19:33

London - MMC RTV SLO/STA

Nogometaš, ki je pred dnevi še četrtič prejel zlato žogo za najboljšega nogometaša na svetu, se je namreč pridružil humanitarni akciji za zagotavljanje hrane, zdravil in druge pomoči za otroke v Alepu in drugim v vojni prizadetim mestom.

Kapetan portugalske reprezentance in član madridskega Reala je pred nekaj dnevi plačal tudi donacijo mednarodni organizaciji za otroke Save the Children.

Ronaldo je svetilnik upanja "Ronaldo ni le ena izmed najbolj prepoznavnih športnih osebnosti na svetu, postal je tudi svetilnik upanja za milijone fantov in deklet po vsem svetu - in upanje je nekaj, kar otroci Sirije potrebujejo zdaj bolj kot kadar koli prej," pa je dejal Nick Finney , direktor mednarodne organizacije za otroke Save the Children.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd