Rose McGowan bivšega obtožuje, da je izrabil njeno posilstvo za film

Robert Rodriguez: Planet terorja je dvignjen sredinec Weinsteinu

5. januar 2018 ob 13:00

Los Angeles - MMC RTV SLO

Rose McGowan, igralka na čelu gibanja proti spolnemu nadlegovanju v Hollywoodu, je režiserja Roberta Rodrigueza, s katerim je posnela film Planet terorja, obtožila, da se je med snemanjem z njo šel "psihološke igrice", pri čemer je izkoristil njeno izpoved, da jo je Harvey Weinstein posilil.

44-letna igralka je v intervjuju za Vanity Fair 49-letnega Rodrigueza, s katerim je bila takrat v zvezi, čeprav je bil režiser poročen, obtožila manipuliranja in, kratko malo, sadizma.

McGowanova se je Rodriguezu še pred začetkom snemanja izpovedala, da jo je Harvey Weinstein, takrat še najvplivnejši hollywoodski producent, deset let pred tem posilil.

Kako je Rodriguez ta podatek izkoristil pri snemanju filma, pa je, očitno, stvar percepcije. McGowanova trdi, da je posilstvo izkoristil za psihološke igrice z njo, pri čemer izpostavlja prizor, v katerem lik, ki ga igra Quentin Tarantino, napade in posili Cherry, ki jo igra McGowanova, Cherry pa ga iz maščevanja pokonča. "Bila sem v svetu, postavljenem na glavo. Vse skupaj je bilo tako sprevrženo, da sem počasi izgubljala pamet," se spominja McGowanova.

A najhujši udarec zanjo naj bi bil, ko je Rodriguez nazadnje film "prodal moji pošasti" - Planet terorja, ki je s Smrtno varnim leta 2007 sestavljal filmski dvojec Grindhouse, je namreč distribuirala Weinsteinova produkcijska hiša Dimension Films.

Rodriguez: Vloga dvignjen sredinec Harveyju

Na Rosine navedbe se je že odzval Rodriguez, ki je sicer vljudno, a kategorično demantiral igralkino plat zgodbe, ob tem pa okrcal Vanity Fair, ker je objavil članek, ne da bi za komentar poklicali še njega. "V članku je nekaj ključnih napak. Ob teh netočnostih se zdi, da imam kaj proti Rose, a zagotavljam vam, da to ni res. Gre samo za to, da ko mediji ne preverijo osnovnih stvari, nastane nekaj netočnega in na koncu je treba cel članek izločiti kot nepreverjenega."

Rodriguezova plat zgodbe je namreč diametralno nasprotna Rosini - režiser je oktobra, ko se je vsul plaz obtožb na Weinsteina, za Variety potrdil, da je za spolni napad na McGowanovo vedel že leta 2005, prav zato pa naj bi ji podelil vlogo v svojem filmu, to vlogo pa napisal posebej zanjo, kar naj bi bil "dvignjen sredinec" Harveyju Weinsteinu. Kot je povedal, je hotel svojo partnerko (v zvezi sta bila tri leta) postaviti v vlogo "trdožive" junakinje in se tako maščevati njenemu napadalcu.

Rodriguez je Rose spoznal leta 2005 na canskem filmskem festivalu, že takrat pa mu je povedala, da jo je Weinstein posilil. "Takrat sem ji povedal, da se lotevam skupnega projekta s Quentinom Tarantinom, dvodelni poklon eksploatacijskim filmom iz sedemdesetih, in da bom, če hoče, zanjo spisal HUDO junakinjo in ji dal eno od glavnih vlog. Hotel sem ji dati vlogo, ki bi jo spravila s črnega seznama, najboljše pri vsem skupaj pa bi bilo to, da bi to financiralo Harveyjevo novo podjetje, The Weinstein Company," je oktobra za Variety povedal Rodriguez.

Rodriguez, ki je vrsto let sodeloval z Weinsteinovimi studii, naj bi s svojo potezo Weinsteina tako razburil, da je ta iz jeze film "pokopal".

Vedela za prizor

Režiser vztraja pri svojih izjavah iz oktobra in pravi, da s prodajo filma Weinsteinu nikakor ni mogel izdati McGowanove, saj sta bila brata Weinstein določena za producenta že pol leta, preden je McGowanova posnela svoje prizore. "Zagotovo je bilo več kot dovolj časa, da bi se Rose odločila, da ne bo nastopila v filmu, ki ga financirata Weinsteina, ali pa bi zavrnila scenarij pred začetkom snemanja," navaja Rodriguez.

Rodriguez tudi trdi, da je bil Tarantinov lik posiljevalca v prav vsakem osnutku scenarija, ki ga je poslal igralski ekipi, omenjeni prizor pa so posneli pet mesecev po tem, ko je ekipa prejela zadnjo različico scenarija.

"Če bi se pojavil kakršen koli ugovor glede tega prizora, je bilo dovolj časa za pomisleke. A nikdar ni omenila, da je s prizorom kaka težava. Še več - cel cilj prizora je bil vedno opolnomočenje njenega lika, ko Cherry obrne vlogo in se maščuje svojim napadalcem."

"Podeliti Rose glavno vlogo v mojem naslednjem filmu se je takrat zdelo prava poteza - da bi Harvey, dobesedno, plačal za to, kar je storil," je še dejal Rodriguez, ki je McGowanovo označil za "zelo pogumno žensko", ki ji samo ploska, ker je spregovorila o Weinsteinovem "gnusnem vedenju".

V sporu s kolegi

McGowanova bo konec januarja izdala knjigo spominov Pogumna (Brave), v kateri bo nadrobno razložila, kako je domnevno posilstvo vplivalo na njeno življenje in kariero, eno od poglavij pa se loteva prav snemanja Grindhousa.

Igralka, ki se je morda najbolj spomnimo po vlogi v seriji Čarovnice (2001-2006), se je v zadnjih mesecih sicer spustila v kar nekaj verbalnih spopadov s svojimi kolegi.

Tako je na Twitterju preklela Bena Afflecka, ker da je vedel za Weinsteinovo početje in zdaj laže, da ni, napadla je tudi "hinavsko" Meryl Streep, ker da je rade volje sodelovala z Weinsteinom, zamerila pa se ji je tudi soigralka iz Čarovnic Alyssa Milano, ker ostaja prijateljica z Weinsteinovo soprogo Georgino Chapman, ki je sicer takoj po izbruhu afere vložila zahtevek za ločitev od producenta.

K. S.