Rose McGowan s svojo "vojsko" kot angel maščevanja nad Weinsteina

Policija proti producentu vendarle uvedla preiskavo

13. oktober 2017 ob 14:10

Los Angeles - MMC RTV SLO

Rose McGowan je, kot verjetno že veste, ena izmed igralk, ki so hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina obtožile spolnega nadlegovanja oz. napada in ki z vsakim dnem postaja odločnejša v svojem boju proti Weinsteinu in sistemu, ki ga ščiti. Proti producentu so medtem uradno uvedli preiskavo.

Začelo se je s serijami tvitov, v katerih je McGowanova razkrivala hipokrizijo Hollywooda – Bena Afflecka je, ko je izražal presenečenje nad obtožbami spolnega nadlegovanja, ki so letele na 65-letnega producenta, na primer opomnila, da je tudi sam dobro vedel, kaj se dogaja, saj ji je tudi on, ko je izvedel za njen primer, rekel: "Prekleto, pa sem mu rekel, naj tega ne počne več." Affleck se na njen opomin ni odzval, jo je pa kmalu doletela kazen na Twitterju, ki ji je (začasno) onemogočil objavljanje na omrežju.

McGowanova, ki se je medtem opogumila in razkrila, da je Weinstein ni samo spolno nadlegoval, ampak tudi posilil, se ni pustila utišati. Prek drugih spletnih kanalov je javnost opozorila, da "so na delu temačne sile", ki ji skušajo vzeti glas, obenem pa pozvala svoje podpornike, naj ji sledijo in toliko časa pritiskajo na Twitter, na družbo, na Hollywood, da bodo pripravljeni poslušati ženske, ki so bile žrtve spolnega nasilja, ter da bodo spremenili odnos do njih in se ne bodo več obnašali, kot da so njihova lastnina.

Rosina vojska bojkotira Twitter

Na njen poziv se je najprej odzvala računalniška inženirka Kelly Ellis, ki je "v znak solidarnosti z Rose McGowan in vsemi žrtvami sovraštva in nadlegovanja, ki jim Twitter odreka podporo," za danes predlagala vsesplošen bojkot Twitterja. Na poziv so se odzvali in ga podprli številni znani obrazi – od Rosine soigralke v seriji Charmed (Začarane) Alysse Milano do manekenke Chrissy Teigen ter igralcev Anne Paquin, Marka Ruffala in Johna Cusacka, piše New York Times. Ob številnih poznanih obrazih pa vsekakor velja omeniti tudi številne njene ne tako zelo slavne podpornice, ki so si nadele ime Rose Army oz. Rosina vojska.

Medtem se je odzval tudi Twitter in pojasnil, da so enega zmed njenih tvitov umaknili, ker je bila v njem navedena zasebna telefonska številka, kar pa je kršitev splošnih pogojev. Zato so ji tudi začasno omejili dostop do Twitterja, zdaj pa ga že lahko uporablja, so še navedli. Na vprašanje NY Timesa, kako komentirajo poziv k bojkotu njihovih storitev, so samo ponovili že navedeno stališče do Rose McGowan.

Amazon, ki se tudi sam spopada s podobnimi obtožbami, ni storil nič

McGowanova je s prstom pokazala tudi na odgovorne v studiu Amazon. Razkrila je, da je o tem, da jo je "HW posilil" (pri čemer je jasno, da misli na Weinsteina), povedala šefu svojega studia. "To sem ponavljala in ponavljala. Rekel je, da mu to ni bilo dokazano. Rekla sem, da sem jaz dokaz," je tako še zapisala v tvitu, namenjenem ustanovitelju Amazona Jeffu Bezosu, nadaljevala pa je s pričakovanim razpletom: zgodilo se ni nič. To pa ni edini spolni škandal, s katerim se te dni spopada Amazon: s položaja predsednika filmskega in televizijskega studia so namreč začasno odstavili Roya Pricea, ki ga je izvršna producentka Isa Hackett obtožila spolnega nadlegovanja – med vožnjo v taksiju ji je ponujal analne spolne odnose.

Igralka je že lani dejala, da jo je posilil nekdo z velikim vplivom v Hollywoodu, a šele nedavna raziskava NY Timesa je razkrila, da je bila Rose McGowan ena izmed peščice žensk, ki jim je Weinstein izplačal odškodnino v zameno za to, da so molčale o njegovih dejanjih. McGowanova naj bi po incidentu, ki se je zgodil leta 1997 v hotelski sobi v Utahu (med filmskim festivalom Sundance), dobila 100.000 dolarjev odškodnine.

Zaradi obsežnih reportaž tako NY Timesa kot New Yorkerja, ki je pred dnevi objavil pričevanja 13 žensk, ki jih je Weinstein nadlegoval, zlorabljal in celo izsiljeval, pa tudi vedno več izpovedi žensk, ki se druga za drugo oglašajo in s prstom kažejo na producenta (skupaj jih je že več kot 30, piše AP), so se vendarle zganili tudi pristojni. Popravni izpit newyorške policije

Newyorška policija je tako znova začela preiskavo proti Weinsteinu, ki jo je leta 2015 pometla pod preprogo s pojasnilom, da za obtožbo ne bi bilo dovolj dokazov. Filipinsko-italijanska manekenka Ambra Battilana Gutierrez je namreč Weisteina obtožila spolnega napada, enota za preiskovanje spolnih zločinov jo je prosila za sodelovanje, ji nadela snemalno napravo in posnela Weinsteinovo prostodušno priznanje otipavanja. A kljub temu jo je tožilec Cyrus Vance pospravili v predal s pojasnilom, da ne bi bila kredibilna priča. Ravno takrat so (domnevno po Weinsteinovem posredovanju) določeni rumeni mediji objavili več člankov o tem, da je Battilana Gutierrezova v preteklosti sodelovala na slovitih bunga bunga zabavah Silvia Berlusconija. Vance zdaj trdi, da posnetek priznanja kljub vsemu ni bil dovolj trden dokaz: "Tako kot drugi, sem bil tudi sam zgrožen nad vsebino posnetka. Ampak na koncu delujemo v sodni dvorani in ne v dvorani javnega mnenja. In naši strokovnjaki za spolne zločine so sklenili, da to ne bi bil dovolj trden primer." Sočasno z newyorško policijo so svojo preiskavo začeli tudi na britanskem Scotland Yardu, saj naj bi se eden izmed spolnih napadov zgodil v 80. letih v Londonu.

T. K. B.