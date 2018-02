Rose McGowan z ostrimi besedami nad nekdanjo soigralko Alysso Milano

Nekdanji soigralki v seriji Čarovnice na nasprotnih bregovih

Različni pogledi na gibanje #MeToo so zanetili spor med nekdanjima soigralkama v seriji Čarovnice Rose McGowan in Alysso Milano. 44-letna McGowanova dvomi v namere leto dni starejše stanovske kolegice.

"Ni mi všeč," je dejala McGowanova v intervjuju za Nightline in dodala: "Ker mislim, da laže." Igralka, ki je na čelu gibanja proti spolnemu nadlegovanju v Hollywoodu, se je v zadnjih mesecih spustila v kar nekaj verbalnih spopadov s svojimi kolegi. Je ena izmed igralk, ki so hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina obtožile spolnega nadlegovanja oz. napada, in boja še zdaleč ni opustila.

"Ali mislite, da ne poznam teh ljudi," je spraševala v intervjuju in izpostavila, da je soprog Milanove Dave Bugliari agent. "Vi povežite manjkajoče delce - Kdo je v ozadju gibanja Time's Up? Agencija ustvarjalnih umetnikov. Kje se sestajajo? Kdo rabi dobro promocijo? Agencija ustvarjalnih umetnikov. Kdo je del težave? Agencija ustvarjalnih umetnikov," je nadaljevala McGowanova. 44-letno igralko moti tudi dejstvo, da je Milanova prijateljica z oblikovalko Georgino Chapman, ki je takoj po izbruhu afere vložila zahtevek za ločitev od Weinsteina.

Agencija ustvarjalnih umetnikov (Creative Artists Agency) ni takoj komentirala novih izjav McGowanove, se je pa zato oglasila Milanova: "Podpiram in vedno sem popolnoma podpirala Rose. Občudujem njen pogum in dejstvo, da govori o svojih izkušnjah. Moj cilj v zadnjih mesecih je bil, da preko gibanj #MeToo in TimesUp, izkoristim svojo platformo, da lahko dam glas drugim, tako da se lahko skupaj borimo proti spolnim napadom in zlorabam."

McGowanova je takoj za tem tvitnila: "Vedela sem, da bodo moje besede vzeli iz konteksta. Toda laž je sistem, ne posameznik." McGowanova je pred dnevi izdala knjigo spominov Pogumna (Brave), v kateri razloži, kako je domnevno posilstvo vplivalo na njeno življenje in kariere. Ob enem pa tudi pojasni, da se v času snemanja serije Čarovnice (ki se vrača na male zaslone, saj so pri TV-mreži CW naročili pilotno epizodo nadaljevanja) zasebno ni družila z Milanovo ali Holly Marie Combs.

Vseeno pa je ponosna na zapuščino, ki so jo pustile s serijo: "Dolgo časa so bile Čarovnice - in morda so še - najdlje trajajoča enourna serija, kjer so bile v ospredju ženske. Želim si, da bi nam namenili več priznanja zaradi tega, ker je to pomembno."

