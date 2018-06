Roseanne Barr po rasističnem izpadu: Resnično se kesam

Zaradi objav na Twitterju izgubila vlogo v seriji

25. junij 2018 ob 08:35

Los Angeles - MMC RTV SLO

Roseanne Barr je prvič po rasističnem izpadu na Twitterju v intervjuju v solzah spregovorila o incidentu, ki ji je odnesel televizijsko serijo, za katero je prejela en zlati globus in en emmy.

V intervjuju je dejala, da je zanjo zelo težko vse to izreči, a da z objavami ni mislila tistega, kar vsi pravijo, da je mislila. "Sicer nočem zveneti, kot da iščem izgovore, a opravičujem se čisto vsakemu, ki se je počutil užaljenega, in vsem tistim, ki so v moji objavi razumeli nekaj, česar sama nikoli nisem mislila. Šlo je za mojo lastno ignoranco in za to ni opravičila."

Po izjavi so jo zajele solze in dodala je, da se močno kesa. "Sem veliko stvari. Veliko govorim, a nisem neumna, za božjo voljo," je še priznala. "Nikoli ne bi temnopolti osebi namenoma rekla opica."

Večkrat je poudarila, kako zelo žal ji je, saj je zaradi incidenta "izgubila vse". "Nočem, da kdor koli pogleda moje objave in me brani, ker sem storila nekaj nesprejemljivega, in nočem, da me kdo zaradi tega podpira. Ne bi rada, da iz tega izhaja še več rasizma, absolutno ne. Zato prosim, da me ne branite."

Čeprav je bil intervju objavljen šele zdaj, naj bi bil po poročanju ameriških medijev posnet zgolj dva dni po tem, ko so serijo odpovedali. Po tistem je televizijska hiša ABC že objavila, da bo nadaljevala snemanje, vendar brez Roseanne, zaradi česar bo serija dobila tudi nov naslov – serija pod delovnim naslovom The Conners, ki bo izšla iz izvorne zgodbe, a "Roseanne Barr pri novi seriji ne bo ustvarjalno ali finančno udeležena".

Serija nesramnih objav na Twitterju

Serija, ki so jo primarno predvajali med letoma 1988 in 1997, se je na male zaslone vrnila marca, a po dveh izjemno uspešnih mesecih so predvajanje ukinili. Glavna igralka je bila najprej nesramna do Chelsea Clinton, potem pa je šla še stopničko višje in svetovalko nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, Valerie Jerrett, označila za križanca med Planetom opic in Muslimansko bratovščino.

Roseanne je sicer goreča zagovornica Trumpa, ki je ob ponovnem uspehu serije konec marca celo čestital televizijski zvezdnici. V telefonskem klicu se ji je zahvalil, ker sta tako ona kot njena junakinja njegovi podpornici in volivki. Naslednji dan je na nekem dogodku v Beli hiši Trump komentiral, da je Roseanne serija "o nas", le da "lažni mediji tega še niso ugotovili".

P. B.