Roseanne za rasistični izpad, ki ji je odnesel serijo, krivi tablete

Komičarki stopil v bran tudi predsednik

31. maj 2018 ob 13:49

Los Angeles - MMC RTV SLO

Roseanne Barr za svoj rasistični izpad na Twitterju, zaradi katerega je ABC nemudoma ukinil njeno humoristično serijo Roseanne, krivi – tablete.

"Nisem rasistka, samo idiotka, ki se je neokusno pošalila," je svojim sledilcem sporočila 65-letna komičarka in igralka.

Ob tem je krivdo za svoj izpad, ko je nekdanjo Obamovo temnopolto svetovalko Valerie Jarrett primerjala z opico, pripisala ambienu (v ZDA priljubljene uspavalne tablete).

"Folk, storila sem nekaj neodpustljivega, zato me ne branite. Ura je bila 2 ponoči in sem tvitala na ambienu – poleg tega je bil tudi dan spomina – šla sem predaleč, zato nočem, da me branite. Bilo je skrajno nedopustno. Storila sem napako. Želim si, da je ne bi, ampak ... prosim, ne branite je," je zapisala.

In še: "Ne da bi iskala izgovore za svoje dejanje, a na ambienu sem počela že čudne stvari – ob 2h sem recimo tudi razbijala jajca po steni."

"Rasizem ni stranski učinek"

Na Roseannin argument se je nemudoma odzvala francoska farmacevtska družba Sanofi, ki zdravilo Ambien izdeluje. "Čeprav imajo vsa farmacevtska zdravila lahko stranske učinke, rasizem ni eden od pričakovanih stranskih učinkov katerega koli Sanofijevega zdravila," so zbodli.

Barrova se je sicer po ukinitvi serije in sporočilu, da zapušča Twitter, na to družbeno omrežje že dan kasneje ponovno vrnila, nato pa na njem preživela več ur in se spustila v kilometrske tirade. Pri tem je preskakovala med opravičevanjem za svoje nespametno obnašanje in njegovim upravičevanjem, hkrati pa krivila "liberalne medije" za dvojna merila. Vse skupaj je objavila kar sto zapisov.

Trump igralki v bran

Svoj piskrček aferi je pristavil še Roseannin oboževalec, ameriški predsednik Donald Trump in prek Twitterja zaradi ukinitve serije kritiziral predsednika Disneyja Boba Igerja. Barrova je sicer velika Trumpova podpornica, oba pa rade volje udrihata po demokratih.

Za Barrovo in njeno priljubljeno serijo je bil usoden igralkin torkov tvit, v katerem je za Jarrettovo zapisala, da je videti, kot da bi "Muslimanska bratovščina in opice imele otroka". V sredo je vztrajala, da se je samo šalila in da sploh ni vedela, da je Jarrettova temnopolta. "Iskreno sem mislila, da je Judinja in Iranka – jasno, nepoučeno od mene, ampak res sem to mislila," je odgovorila enemu od svojih podpornikov.

Soigralci tvit obsojajo

Medtem so viri, blizu igralki, za People povedali, da je Barrovi iskreno žal in da je trenutno "v temačnem stanju". "Glede na to, da je komičarka, zapiše stvari, za katere misli, da so smešne, a so vedno napačno razumljene. Ni namerno žaljiva. Na snemanju Roseanne so se vsi imeli zelo radi. Resnično so bili ena velika srečna družina."

Za medije so se oglasili tudi nekateri člani te "velike srečne družine", ki so tako rekoč vsi po vrsti Roseannin tvit obsodili, češ da je popolnoma nesprejemljiv. Barrova jim ni ostala dolžna in na Twitterju svojo jezo obrnila nanje, češ da so ji "zarili nož v hrbet".

Medtem pa igralec Tom Arnold, nekdanji soprog Barrove, trdi, da si je igralka prav "želela" ukinitve serije in da ima resne psihične težave.

Serijo Roseanne je mreža ABC v izvirniku predvajala med letoma 1988 in 1997, po dvajsetih letih jo je znova oživila lani, gledanost pa je bila zelo dobra.

K. S.