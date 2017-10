Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rižoto lahko postrežemo s kozjim sirom in baziliko. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Roza rižota

Pire iz pečene rdeče pese rižoto zanimivo obarva

28. oktober 2017 ob 11:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: oljčno olje, nasekljana večja rdeča čebula. 3 zdrobljeni stroki česna, timijan, malo rožmarina, lupinica limone, 1,5 skodelice riža, 4 žlice pireja iz pečene rdeče pese, 1,5 dl rdečega vina, sol, poper, 100 g naribanega parmezana (po želji), svež kozji sir (po želji), sveža bazilika.

Na oljčnem olju prepražimo čebulo, da postekleni. Dodamo timijan, rožmarin, naribano lupinico limone in česen ter malo popečemo. Dodamo opran riž in pražimo nekaj minut med stalnim mešanjem. Prilijemo vino in še naprej pražimo, dokler vino ne izpari.

Kuhajte z nami!

Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si.

Posebej pripravimo pire iz rdeče pese – olupljeno in narezano peso prelijemo z oljčnim oljem, solimo, popramo, prelijemo s sokom limone in posujemo s timijanom ter pečemo na 180 °C 45 minut oziroma dokler ne karamelizira.

Pire rdeče pese nato skupaj z malo vode dodamo rižu ter naprej dušimo med stalnim mešanjem. Solimo, popramo. Počasi dodajamo vodo po potrebi, dokler rižota ni kuhana »al dente«. V kuhano rižoto vmešamo nariban parmezan. Postrežemo s svežim kozjim sirom in lističi bazilike.

M. Z., Metka Paragi (oddaja Dobro jutro)