RTV Slovenija glasbenike vabi k sodelovanju na Emi 2019

Največ deset nastopajočih, dva superfinalista

9. november 2018 ob 18:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

RTV Slovenija je objavila vabilo za sodelovanje na Emi 2019. V enem večeru bo nastopilo največ deset izvajalcev, potnika na Evrovizijo pa bodo gledalci in poslušalci izbrali izmed dveh superfinalistov, ki ju bo določila tričlanska žirija.

Vsi zainteresirani avtorji, izvajalci in producenti lahko vse potrebne informacije najdejo na spletni strani www.rtvslo.si/razpisi, zadnji rok za prijavo na tekmovanje pa je 14. december ob polnoči.

Izvajalci na odru Eme morajo biti državljani Republike Slovenije in morajo biti na dan prvega predizbora Pesmi Evrovizije, ki bo potekal 14. maja 2019, stari vsaj 16 let.

Zadnja odločitev v rokah ljudstva

Slovenski izbor bo potekal v enem večeru, sistem izbora in glasovanja pa bo enak kot v letih 2011, ko nas je zastopala Maja Keuc, 2015, ko smo izbrali duet Maraaya, in leto pozneje, ko je slavila pevka ManuElla. Tričlanska žirija bo izmed vseh sodelujočih skladb izbrala dve, ki se bosta predstavili še enkrat v superfinalu. Med dvema skladbama bodo zmagovalno izbrali izključno gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem.

Seznam skladb in izvajalcev, ki bodo nastopili na izboru Ema 2019, bo RTV Slovenija objavila najpozneje do 28. decembra 2018.

Slovenija in še 41 držav

Evrovizija bo maja prihodnje leto po zaslugi izraelske pevke Nette, ki je letos v Lizboni slavila s skladbo Toy, potekala v Tel Avivu. Kot so iz Zveze evropskih radiotelevizij (EBU) sporočili pred dnevi, bo prihodnje leto na festivalu nastopilo 42 držav. Od tega jih bo 36 sodelovalo že v polfinalnih večerih 14. in 16. maja, velikih pet in država gostiteljica pa bodo neposredno uvrščene v veliki finale 18. maja.

Poleg Slovenije so udeležbo potrdili še Albanija, Armenija, Avstralija, Avstrija, Azerbajdžan, Belorusija, Belgija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Makedonija, Nemčija, Gruzija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Malta, Moldavija, Črna gora, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, San Marino, Srbija, Španija, Švedska, Švica, Ukrajina, Velika Britanija. Slovenija se bo tekmovanja udeležila petindvajsetič.

A. P. J.