RTV suvereno v boj za nove medijske nagrade žaromete

Prenos podelitve bo na 1. programu Televizije Slovenije

2. februar 2017 ob 11:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenija je bogatejša za nove medijske nagrade - žaromete. Med nominiranci za nagrade, ki jih bodo podelili na galaprireditvi 26. februarja, so v ospredju ustvarjalci oddaj Televizije Slovenija.

V kategorijah televizijskih žarometov so si ustvarjalci Televizije Slovenija prislužili 14 nominacij. Med posamezniki je največkrat nominiran voditelj oddaje Vikend paket in kviza Taksi Jože Robežnik, in sicer v kategoriji najbolj nabrušen tv-jezik leta in gostitelj razvedrilne tv-oddaje.

V isti kategoriji pa sta z njim nominirana tudi sovoditeljica oddaje Bernarda Žarn in voditelj zabavne oddaje Vse je mogoče Bojan Emeršič. Prav tako so si ustvarjalci Vse je mogoče prislužili nominacijo za najboljšo zabavno tv-oddajo leta (skupaj s kvizoma Taksi in Vem ter Malimi sivimi celicami). Med nominiranci za voditelje informativne oddaje najdemo voditelja Odmevov Slavka Bobovnika in Rosvito Pesek ter Tednika Jeleno Aščić.

Dve paradni oddaji lanskega leta Slovenski pozdrav in Vse je mogoče se potegujeta tudi za naziv zabavne tv-oddaje leta. Medtem ko sta voditelja oddaj Od blizu Vesna Milek in Studia City Marcel Štefančič nominirana v kategoriji nabrušen tv-jezik leta.

Zanimiv je pogled na glasbene kategorije, kjer v primerjavi z odsotnimi viktorji ni dobitnice omenjene nagrade zadnjih let Tanje Žagar. So pa zato v ospredju Nina Pušlar, Alya in Manca Špik, ki so v konkurenci tako za pesem leta kot glas leta.

Med nominacijami v filmskih kategorijah sta v ospredju najbolj gledani film leta Pr' Hostar skupaj s producentom in igralcem Goranom Hrvaćaninom ter mladinski film Nika skupaj z igralko Ylenio Mahnič. Med nominiranci pa je tudi Saša Pavlin Stošić, ki jo lahko spremljamo na Televiziji Slovenija v nadaljevanki Več v oglasih.

Kot so zapisali organizatorji podelitve, so žarometi nagrade tistim, ki so bili v preteklem letu medijsko najbolj obsijani in opaženi, nominirani pri bralcih in uredništvu revije Vklop ter izbrani pri strokovni komisiji, ki jo sestavljajo strokovnjaki z različnih področij medijev in kulture.

Celoten seznam nominirancev si lahko pogledate spodaj.

PESEM LETA

- To mi je všeč (Nina Pušlar)

- Pesem (Manca Špik in Kvatropirci)

- Srce za srce (Alya)

- Všeč tko k je (Nipke)

- Nabiralka zvezd (Tabu)

- Stari komadi (Vlado Kreslin)

GLAS LETA

- Nina Pušlar

- Alya

- Jan Plestenjak

- Manca Špik

- Prismojeni profesorji bluesa

- Ditka

FILMSKA ZGODBA LETA

- Pr' Hostar

- Houston, imamo problem

- Pod gladino

- Nika

- Pojdi z mano

- Nočno življenje

IGRALKA LETA

- Katarina Čas

- Nina Ivanič

- Ajda Smrekar

- Saša Pavlin Stošić

- Pia Zemljič

- Ylenia Mahnič

IGRALEC LETA

- Domen Valič

- Primož Forte

- Klemen Janežič

- Goran Hrvaćanin

- Jernej Šugman

- Lotos Vincenc Šparovec

ZABAVNA TV-ODDAJA LETA

- Slovenija ima talent (Pop TV)

- Vse je mogoče (TVS)

- Slovenski pozdrav (TVS)

- Ta teden (Planet TV)

- Znan obraz ima svoj glas (Pop TV)

- Dan najlepših sanj (Pop TV)

VODITELJ/ICA INFORMATIVNE ODDAJE

- Slavko Bobovnik

- Uroš Slak

- Darja Zgonc

- Jelena Aščić

- Rosvita Pesek

- Jerca Zajc Šušteršič

TEKMOVALNA TV-ODDAJA LETA

- Slovenija ima talent (Pop TV)

- Kmetija (Planet TV)

- Vem (TVS)

- Taksi (TVS)

- Male sive celice (TVS)

- MasterChef (Pop TV)

NABRUŠEN TV-JEZIK LETA

- Lado Bizovičar

- Denis Avdić

- Jure Godler

- Vesna Milek

- Marcel Štefančič

- Jože Robežnik

GOSTITELJ/ICA RAZVEDRILNE TV-ODDAJE LETA

- Peter Poles

- Bojan Emeršič

- Denis Avdić

- Bernarda Žarn

- Vid Valič

- Jože Robežnik

K. K.