Rumi in Sir Carter se predstavita - kje drugje kot na Instagramu

Popdiva potrjuje sloves kraljice Instagrama

14. julij 2017 ob 09:19

Los Angeles - MMC RTV SLO

Točno mesec dni po rojstvu dvojčkov je Beyonce na Instagramu objavila njuno prvo fotografijo in potrdila njuni imeni: Sir Carter in Rumi.

Ameriška popzvezdnica se je tudi pri prvi fotografiji dvojčkov držala enake teme kot pred meseci, ko je s polgolo fotografijo, ki je močno aludirala na katoliško podobo Device Marije, prav tako na Instagramu oznanila, da sta na poti. Tudi tokrat so namreč v ospredju njeno kljub porodu popolno telo, tančica in velik šopek rož. Ob tem pa glasbena diva v naročju drži enomesečna dojenčka. Ob fotografiji je kraljica Instagrama pripisala: "Sir Carter in Rumi, danes en mesec."

Poročali smo že, da sta dvojčka glasbenih zvezdnikov na svet prijokala sredi junija. Točen datum njunega rojstva do danes ni bil znan, saj so predstavniki sedme sile za rojstvo izvedeli šele po nekaj dneh. Novorojenčka sta skupaj z mamo v losangeleški bolnišnici ostala skoraj dva tedna, saj sta se rodila pred rokom, poleg tega pa so ju zaradi zlatenice oz. povišanega bilirubina v krvi nekaj dni obsevali, je poročal TMZ.

Imena kot zaščitene blagovne znamke

Trojica je nato bolnišnico zapustila na začetku julija, Beyonce in njen mož, glasbeni magnat Jay Z, pa do zdaj javnosti nista izdala nobene podrobnosti o svojem naraščaju. A kljub temu je medijem uspelo izbrskati njuni imeni, saj sta zvezdnika prek svojega podjetja kot blagovni znamki registrirala imeni Rumi Carter in Sir Carter, iz česar so ameriški tabloidi pravilno sklepali, da gre za imeni dvojčkov. Podobno sta zakonca storila že pri starejši hčerki Blue Ivy, s čimer sta si zagotovila izključno pravico do uporabe imena na različnih izdelkih.

Imeni Rumi in Sir Carter sta tako zaščiteni, ko gre za otroško opremo, oblačila, modne dodatke, kozmetične izdelke, grizala za dojenčke, vozičke, skodelice in steklenice, ropotuljice, žoge, igralne karte in druge podobne izdelke, po poročanju TMZ-ja še izhaja iz dokumentov, ki jih je vložila družba zakoncev Carter.

T. K. B.