Rusi bodo za 80 milijonov evrov turistom omogočili izlet v vesolje

Lotevajo se vesoljskega turizma

2. februar 2018 ob 16:05

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Rusija bo premožnim turistom, ki bodo pripravljeni odšteti približno 80 milijonov evrov, že prihodnje leto omogočila polet do Mednarodne vesoljske postaje (ISS) in sprehod po vesolju.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, bodo tovrstna potovanja izvajali z novim modulom NEM-2, ki se še gradi, a upajo, da bodo prve turiste v vesolje lahko popeljali že naslednje leto.

"Pogovarjamo se o možnosti, da bi turistom omogočili sprehod v vesolju," je za ruske medije pojasnil vodja ruske vesoljske družbe Energia Vladimir Solncev. NEM-2 bo na ISS hkrati prepeljal do šest ljudi, ki se bodo lahko sprehodili po vesolju in dogodivščino posneli - to pa bo tudi edinih šest ljudi, ki jim bo to omogočeno v enem koledarskem letu, tam pa bodo lahko preživeli deset dni.

Ocenjujejo, da bo cena tega izleta znašala približno 80 milijonov evrov na osebo, prvi turisti pa bodo morali za to morda odšteti celo malo manj. Solncev poudarja, da so mu analitiki trga zagotovili, da so premožnejši ljudje za takšno doživetje pripravljeni plačati. "Potovanje bo udobno, kakor je to v vesolju mogoče," je še pojasnil in dodal, da se za sodelovanje zanima tudi podjetje Boeing. NEM-2 bo svojim potnikom ponujal udobne kabine, dve stranišči in dostop do svetovnega spleta.

Vesoljski turizem je področje, na katerem trenutno dominirajo zahodna podjetja, kot je ameriški Virgin Galactic, ki je leta 2016 predstavil komercialni SpaceShipTwo, ki je ravno tako namenjen turističnim izletom.

P. B.