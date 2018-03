Rusi med letom izgubili več kot tri tone zlata

Izgubljeni tovor so že našli

16. marec 2018 ob 16:53

Jakutsk - MMC RTV SLO, STA

"Ko se je letalo dvignilo, se je tovor premaknil in poškodoval vrata," so sporočili ruski preiskovalci. Del tovora je zato padel na vzletno stezo, so pojasnili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Po poročanju tamkajšnjih medijev se je moralo letalo tipa antonov vrniti na letališče, policija pa je takoj zavarovala območje, da bi tamkajšnjim prebivalcem preprečila pobiranje zlata.

"Našli smo 172 palic, ki so tehtale okoli 3,4 tone," so zapisale tamkajšnje oblasti. "Samo del zlata je padel iz letala, skupaj ga je bilo za okoli devet ton," so sporočili.

V podjetju s sedežem v Kanadi Kinross Gold, ki upravlja rudnik zlata, iz katerega je bil tovor, so povedali, da so ves izgubljeni tovor našli. Pri tovoru je šlo za polčisto zlitino zlata in srebra, so pojasnili.