Rusi pograbili priložnost: 100 let brezplačne pice v zameno za tetovažo logotipa picerije

Akcijo je podjetje končalo po samo petih dneh

8. september 2018 ob 11:01

Moskva - MMC RTV SLO

Bi si bili v zameno za dosmrtno brezplačno pico pripravljeni vtetovirati logotip picerije? Pri verigi picerij Domino's so tak dogovor ponudili svojim ruskim strankam in bili nad odzivom več kot presenečeni.

Svetovno razširjena ameriška veriga picerij Domino's je na ruskem trgu zadnji dan avgusta zagnala oglaševalsko kampanjo, v kateri so oboževalcem pic, ki bi si bili pripravljeni vtetovirali njihov logotip, obljubili 100 zastonj pic na leto za naslednjih 100 let.

Akcija bi morala predvidoma trajati dva meseca, vendar so jo v podjetju končali po samo petih dneh, saj so ruski ljubitelji pice pograbili priložnost in si množično začeli tetovirati prepoznavno rdeče-modro domino, ki je zaščitni znak verige.

Oglas je stoletje brezplačnih pic sicer obljubljal vsakemu posamezniku, ki bi svojo tetovažo logotipa Domino's objavil na družbenih omrežjih in nato dokazal njeno pristnost. Pri podjetju več kot očitno niso pričakovali, da bodo družbena omrežja že naslednji dan preplavile fotografije posameznikov, ki so si obetali življenje z obilico brezplačne pice.

Po petih dneh, ko je akcijo izkoristilo že 350 posameznikov, so iz podjetja zato sporočili: "Nujno obvestilo za vse tiste, ki sedite v čakalnicah tetovatorjev – na seznam upravičencev za brezplačno pico vas bomo dodali, če fotografijo svoje tetovaže objavite do danes opoldne. Če ste se imeli namen tetovirati pozneje, predlagamo, da prekličete termin."

Nekaj fotografij tistih posameznikov, ki so se tetovirali še pravočasno, si lahko ogledate spodaj.

