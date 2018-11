Rusija bi preverjala resnico o pristanku Američanov na Luni

Nova vesoljska tekma

26. november 2018 ob 13:50

Moskva - MMC RTV SLO

Direktor ruske vesoljske agencije Roscosmos pravi, da bo načrtovana misija na Luno preverjala, ali se je pristanek Američanov na Luni leta 1969 res zgodil.

A čeprav zveni kot nekaj, kar bi se prav lahko zares zgodilo, se zdi, da se je v tem primeru Dmitry Rogozin bolj ali manj šalil.

"To misijo smo si zastavili z namenom, da poletimo na Luno in preverimo, ali so bili Američani dejansko tam ali ne," je v videu, objavljenem na Twitterju, sporočil Rogozin.

Iz kasnejših Rusovih odgvorov se je sicer dalo razbrati, da ni ravno resen, vseeno pa so teorije zarot glede Nasinih odprav na Luno v Rusiji še kako žive.

Rusija namerava poslati prve kozmonavte na Luno enkrat po letu 2030, tam pa naj bi ostali 14 dni.

Sovjetska zveza je svoj lunin program opustila sredi 70. let prejšnjega stoletja potem, ko so štiri eksperimentalne rakete eksplodirale.

Željni sodelovanja

Rogozin je poudaril, da nobena država ne more izvesti luninega programa sama in da Rusija upa, da bo pri tem sodelovala z ZDA, Evropo in Kitajsko.

Ameriškim astronavtom je uspelo prvič stopiti na Luno v sklopu misije Apollo 11 julija 1969, pri čemer je bil Neil Armstrong tisti človek, ki se je kot prvi sprehodil po Lunini površini. Do pristanka na Luno je prišlo na vrhuncu "vesoljske tekme" med ZDA in Sovjetsko zvezo.

Lani je Rusija pristala na sodelovanje z Naso na vesoljski postaji Deep Space Gateway, ki kroži okoli Lune, še navaja AP.

K. S.