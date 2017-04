Rusija ni sprejela kompromisa in dala košarico Evroviziji

EBU kritizira Kijev, a priprave tečejo dalje

Potem ko je Ukrajina sporočila, da ruski pevki Juliji Samojlovi ne bo dovolila prihoda v Kijev, ruska stran ni sprejela nobenega kompromisnega predloga EBU-ja. Rusije tako na letošnji Evroviziji ne bo.

Ukrajinske oblasti so nedavno sporočile, da 27-letni ruski pevki ne dovolijo vstopa v državo, ker je leta 2014 nastopila na polotoku Krim, ki ga je kasneje Ukrajini zasegla Rusija. Po navedbah ukrajinske varnostne službe naj bi plavolasa glabenica s tem kršila ukrajinsko zakonodajo.

Samojlova, ki je zaradi spinalne mišične atrofije že od rojstva na invalidskem vozičku, bi se morala v Kijevu predstaviti s skladbo Flame is Burning. Leta 2013 je postala finalistka ruske resničnostne oddaje X Factor, leta 2014 pa je nastopila tudi na odprtju zimskih olimpijskih iger v Sočiju.

Moskva ni želela izbrati drugega predstavnika

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je ukrajinsko prepoved ostro obsodila in nato ruski strani ponudila alternativni možnosti, da bi se Samojlova kljub temu, da ne bi stala na odru v Kijevu, vseeno lahko predstavila s svojo skladbo in se enakovredno, tako kot drugi nastopajoči, borila za čim višjo uvrstitev.

EBU je ruski nacionalni televiziji Channel One, ki je lastnik pravic za prenos vseh treh evrovizijskih večerov, ponudil dve možnosti - da Samojlova nastopi v Moskvi prek satelitske povezave ali da omenjena televizija izbere drugega predstavnika, takšnega, ki bo dobil zeleno luč ukrajinskih oblasti za prečkanje meje.

"Praznujmo različnost"?

"Na žalost je Channel One oba predloga zavrnil in sporočil, da sploh ne bodo prenašali letošnje Evrovizije. To pomeni, da Rusija letos ne more sodelovati na tekmovanju. Zelo smo si prizadevali, da bi se lahko predstavilo vseh 43 držav, storili smo vse, kar je v naši moči, a na žalost se to ne bo zgodilo," so sporočili iz EBU-ja. Spor je posebej pomenljiv, ker je slogan letošnjega izbora "Praznujmo različnost".

Eden izmed vodilnih pri EBU-ju Frank Dieter Freiling pa je dodal: "Ostro obsojamo odločitev ukrajinskih oblasti, da Juliji Samojlovi prepovejo potovanje v Ukrajino, saj to po našem mnenju spodkopava integriteto in nepolitično naravo izbora za pesem Evrovizije. Eden izmed namenov tega dogodka je združiti vse narode v prijateljskem tekmovanju. Kljub tej novici se priprave v Kijevu nadaljujejo."

Evrovizijo je v Kijev prinesla pevka Jamala, ki je lani v Stockholmu osvojila evropsko občinstvo z balado 1944, ki je govorila o pregonu krimskih Tatarov med drugo svetovno vojno, ki ga je ukazal Josef Stalin, piše BBC. Njena skladba je razburila mnoge Ruse.

