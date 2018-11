Ruska drsalka zbada Neymarja: Na ledu sem padla manjkrat kot on v 90 minutah

Brazilec poskrbel za zmagoviti gol proti Liverpoolu

29. november 2018 ob 19:47

Moskva,Pariz - MMC RTV SLO

Ruska umetnostna drsalka Elizaveta Tuktamiševa je pošteno zbodla brazilskega nogometnega zvezdnika Neymarja, češ da je bil napadalec kluba Paris Saint-Germain v obračunu proti Liverpoolu prepogosto na tleh.

26-letni Neymar je redno tarča kritik zaradi svoje teatralnosti in domnevno insceniranih padcev – vključno med svetovnim prvenstvom v Rusiji letos poleti.

Podobno mu očitajo tudi po sredni zmagi PSG-ja z 2 proti 1 v Parizu, pri čemer ga je menedžer Liverpoola Jurgen Klopp posebej izpostavil, češ da je njegova ekipa zaradi Neymarjevih teatralnih vložkov izpadla kot "mesarji".

S Kloppovim stališčem se je strinjala tudi ruska drsalna zvezdnica Tuktamiševa.

"Ravno sem videla obračun PSG – Liverpool. V celotni svoji karieri sem na ledu padla manjkrat kot Neymar v 90 minutah," je tvitnila 21-letna svetovna in evropska prvakinja iz leta 2015.

Objava je bila deležna več kot 1.200 všečkov in številnih odobravanj od drsalkinih sledilcev, ki so ji kar hiteli pritrjevati.

"Včasih res pretiravam ..."

V reklami za svojega pokrovitelja Gillette, ki se je začela vrteti po svetovnem prvenstvu, je celo sam Neymar priznal, da "pretirava" glede domnevnih fizičnih stikov z nasprotniki.

A dodal: "Resnica je, da trpim na igrišču. Ne morete si predstavljati, kaj vse preživljam. Ko odidem, ne da bi govoril z mediji, to ni zato, ker rad samo zmagujem, ampak ker se še vedno nisem naučil, kako vas razočarati."

Brazilskemu zvezdniku je bila sicer v sredo zvečer tudi teatralnost malce odpuščena, saj je zadel zmagoviti zadetek za PSG. To je bil že njegov 31. gol v Ligi prvakov, s tem pa je Neymar postal Brazilec z največ goli v zgodovini tega tekmovanja.

Just saw PSG - Liverpool. In my career I’ve fell on ice less times than Neymar in 90 minutes#PSGLFC