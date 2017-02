Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zelenjava naj bo srednje velikosti. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ruska solata vinegret

Jed v hladilniku zdrži tudi več dni

3. februar 2017 ob 08:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2-3 rdeče pese, 2-3 korenčki, 300-350 g kislega zelja, 3-4 krompirji, 3-4 slane kumarice, 1 čebula, sol in poper po želji, oljčno ali sončnično olje.



Priprava te priljubljene ruske solate je zelo enostavna: najprej vso zelenjavo skuhamo, nato pa vsako posebej naribamo ali narežemo na kocke.





Zelenjavo nato v skledo naložimo v slojih, tako da vmes dodamo še sloj ribe. Vsak sloj še obilno namažemo z majonezo. Tako se slanik znajde na dnu solate nad njim pa se vrstijo sloji različne zelenjave, ki delujejo kot plašč. Ta priljubljena ruska solata je izredno barvita, okusna, hkrati pa tudi precej kalorična.

Ta nadvse barvita in polna vitaminov ruska solata je ravno pravšnja za vse, ki si želite zdravega načina življenja. Vse sestavine ruske solate vinegret so že same po sebi izredno zdrave, če pa jih zaužijemo skupaj, dobimo pravo zdravilno vitaminsko ekipo, ki bo priskočila na pomoč našemu organizmu.

P. B., Lojze Čop (oddaja Dobro jutro)