Ruske nogometne navijačice "spolno nadlegovale" novinarja?

Poljub sprožil javno razpravo na Kitajskem

5. julij 2018 ob 08:49

Moskva - MMC RTV SLO

Na kitajskih družabnih omrežjih se je razplamtela živahna razprava, ali je bil južnokorejski novinar, ki sta ga med nogometnim prvenstvom v Rusiji pred kamero poljubili dve ruski navijačici, žrtev spolnega nadlegovanja ali ne.

Videoposnetek, ki je zaokrožil po spletu, prikazuje Jeona Gwang-ryeola, poročevalca MBN-a, ki se je oglašal v živo iz Rusije 28. junija, kako ga ruski navijačici dvakrat poljubita na lice.

Poročevalec se je skušal nenadejanim nežnostim le posmejati, a se je videlo, da je v hudi zadregi.

Do dogodka je prišlo le nekaj dni zatem, ko je neki navijač med poročanjem v živo iz Saranska, pred obračunom Rusije s Savdsko Arabijo, otipaval in skušal poljubiti kolumbijsko dopisnico Deutsche Welleja Julieth Gonzalez Theran.

Gonzalez Theranova je kljub nadlegovanju raport profesionalno dokončala, pozneje pa dejala, da si novinarke ne zaslužijo take obravnave, saj da so prav tako dragocene in profesionalne.

Nekaj podobnega je med oglašanjem s prizorišča tekem v Jekaterinburgu konec junija doživela tudi kolegica Gonzalez Theranove, brazilska novinarka Julia Guimarães, ki jo je med prenosom začel oblegati ruski navijač in jo skušal poljubiti na lice. Novinarki brazilske postaje TV Globo se je uspelo poljubom ogniti, nato pa je moškega krepko nadrla, naj pokaže nekaj spoštovanja do žensk. Moški se ji je pohlevno opravičil (posnetek spodaj).

Neenakopravnost?

Tudi zaradi tega dogodka se je na Weiboju, največjem kitajskem družabnem omrežju, razvnela razprava, zakaj poljubov ruskih navijačic ne obsodijo, tako kot se je obsodilo nadlegovanje Gonzalez Theranove.

"Odzivi na zadnji dogodek so diametralno nasprotni odzivu na prejšnjega," je zapisal eden od uporabnikov, drugi pa se je spraševal, zakaj se ne tega obravnava kot spolno nadlegovanje, če je žrtev moški. "Če te poljublja oseba lepe zunanjosti, to ni spolno nadlegovanje," mu je sarkastično odgovoril tretji.

Mnogi uporabniki so pozvali k enakopravnosti med spoloma in dejali, da mlačen odziv na zadnji dogodek dokazuje, da enakosti še vedno ni. Nekateri so imeli težave tudi z uporabo besede "lepotici", kot so mediji opisovali ruski navijačici.

In medtem ko je bilo poljubljanje južnokorejskega poročevalca predmet burne debate na Kitajskem, pa v sami Južni Koreji dogodek ni pritegnil kaj dosti pozornosti - o njem je poročala le Gwang-ryeolova postaja MBN.

Nadlegovanje pred kamero v Planici

Nadlegovanje ženskih novinark sicer v športnem poročanju ni redkost. Marca je skupina 52 brazilskih novinark lansirala kampanjo #DeixaElaTrabalhar (#PustiteJiDelati), v kateri je izpostavila incidente, ko so jih navijači ali celo športniki sami otipavali in poljubljali.

Lani je bil francoski teniški igralec Maxime Hamou izključen iz OP-ja Francije, potem ko je v neposrednem prenosu intervjuja s poljubi napadel novinarko Maly Thomas, zaradi podobnih izpadov nad novinarkami pa je bil že večkrat okrcan tudi jamajški zvezdnik Chris Gayle, ki velja za enega najboljših igralcev kriketa.

O spolnem nadlegovanju novinark je tekla burna razprava nedavno tudi pri nas, ko je marca opiti navijač v Planici, sicer član poslovodstva državne družbe DRI Tadej Veber med poročanjem v živo z opolzkostmi nadlegoval novinarko Kanala A Tjašo Petrič. Veber se je Petričevi pozneje opravičil, DRI pa mu je izdal opomin pred odpovedjo.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.

The incident can be seen here (00:13).

Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es