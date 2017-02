Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zelo se prilegajo solatam, majonezam, kisli smetani ali kislemu mleku. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ruske piroške z rdečo peso in jelenom

Okusna jed za hladne dni

6. februar 2017 ob 09:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag moke, 1 žlička sladkorja, 2 jajci, 3 dl mleka, 15 dag kuhane rdeče pese, 1 žlica masla, 15 dag popečenega jelenovega fileja, 1 žlička gorčice, 4 trdo kuhana jajca, 1 žlica kisle smetane, 1 žlica drobno sesekljanega peteršilja, kajenski poper, olje za cvrtje, malo soli, koprc, 2 žlici jogurta, 2 žlici majoneze, po želji še sveža solata.



Zdrobimo kvas in mu dodamo sladkor ter nekaj žlic mlačnega mleka. Potresemo z moko in pustimo vzhajati. V tem času moko malo segrejemo in dodamo sol. Mleko segrejemo in dodamo stolčena jajca in stopljeno maslo. Ko se kvas dvigne, vse skupaj zmešamo in dodamo moki. Umešamo srednje trdo testo in ga dobro pregnetemo. Pustimo ga vzhajati.



Medtem popečemo divjačino, začinimo in dodamo gorčico ter ohladimo. Dodamo trdo kuhana jajca, zdrobljena na drobne koščke. Dodamo še smetano, sol, poper, narezano kuhano rdečo peso in peteršilj. Dobro zmešamo. Vzhajano testo razvaljamo in narežemo na majhne kvadratke. Na vsakega položimo žličko nadeva in oblikujemo jajčast cmok.

Na pomokani deski jih pustimo še nekaj časa vzhajati. Segrejemo olje in v njem ocvremo piroške. Postrežemo tople.

P. B., Lojze Čop (Dobro jutro)