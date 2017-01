Ruski minister za šport: Za pozitivne dopinške teste je kriv seks

"Moški DNK v ženskem telesu ostane tudi pet dni"

21. januar 2017 ob 14:11

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Dopinška afera v Rusiji, ki že več mesecev pretresa šport v tej državi in po vsem svetu, je po mnenju ruskega ministra za šport Vitalija Mutka tudi posledica povsem običanje življenjske dejavnosti - spolnih odnosov.



Mutko meni, da je za več dopinških primerov v Rusiji razlog povsem preprost - seksanje športnic pred testi.

V pogovoru za časnik Sport Express je minister stopil v bran predvsem športnicam svoje države, ki so jih v zadnjem času ujeli pri dopinških prekrških. "Veste, če imate spolne odnose pet dni pred dopinškim testom, lahko v telesu še vedno najdejo moški DNK," je dejal.

S tem se je Mutko odzval na del razvpitega McLarnovega poročila, ki je lani pošteno zamajalo ruski šport. Med očitki o sistematičnem dopingu v tej državi so našteti številni primeri, skupaj je sumljivih več kot tisoč športnikov, v poročilu pa je naveden tudi primer dveh članic hokejske izbrane vrste, pri katerih so v vzorcu našli moški DNK.

Prenos preko poljuba

Obregnil se je tudi ob po njegovem mnenju nepravično obravnavo ruskih športnikov v primerjavi s tistimi iz drugih držav. "Nekdo lahko poljubi dekle, ki je uživalo prepovedana sredstva ali droge. Če je tujec, ga bodo samo opozorili, če je Rus, sledijo sankcije," se jezi minister.

Pri tem je namignil na kanadskega skakalca s palico Shawna Barberja in francoskega teniškega igralca Richarda Gasqueta. Pri obeh so v vzorcih našli sledove kokaina, a sta se kazni izognila, ker sta pojasnila, da sta do pozitivnih sledi prišla na način, kot ga je opisal Mutko.

Ruski minister je sicer še enkrat zavrnil verodostojnost McLarnovega poročila, saj meni, da je glavni "žvižgač" Grigorij Rodčenko, nekdanji vodja protidopinškega laboratorija v Moskvi, ki je preiskovalcem priskrbel veliko informacij, navaden manipulator.

T. H.