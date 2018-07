Rusko vodovodno podjetje navijačem: "Varčujte z vodo, prhajte se v parih!"

Poziv povzročil precej zmede

5. julij 2018 ob 18:59

Samara - MMC RTV SLO, STA

V ruski Samari je ob visokih poletnih temperaturah in velikem številu nogometnih navijačev ogrožena zaloga pitne vode. Mestno vodovodno podjetje je zato objavilo nenavaden poziv.

Podjetje, ki v ruskem mestu vodi vodovod, je na spletu objavilo poziv: "Varčujte z vodo, prhajte se v parih." Objava je bila sicer opremljena s smeškom, ki je nakazoval na to, da ne gre za popolnoma resen poziv, vseeno pa je to med domačini in številnimi obiskovalci povzročilo precej zmede.

Mestne oblasti so pojasnile, da po objavi sporočila telefoni pri odgovornih niso potihnili, saj so ljudje zahtevali pojasnilo. Vodovodno podjetje je zato vendarle objavilo novo sporočilo, v katerem je pisalo, naj nasveta o prhanju v parih nogometni navijači in domačini ne jemljejo dobesedno, seveda pa naj resno jemljejo opozorilo o pomanjkanju pitne vode.

Kot pravijo pri vodovodu, so želeli s sporočilom predvsem vzbuditi zanimanje javnosti, kar jim je uspelo, saj so zmogljivosti pri zagotavljanju pitne vode na robu. Razlog za to tiči v nadpovprečno visokih temperaturah, ki so se dvignile tudi nad 35 stopinj Celzija, in velikem številu nogometnih navdušencev, ki so v Samaro prišli na tekme svetovnega prvenstva.

Nov val nogometnih navijačev je v Samaro prišel prav v teh dneh, saj bo tam v soboto ob 16. uri odigrana tekma četrtfinala med Anglijo in Švedsko.

M. Z.