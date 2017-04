Russell Brand čustveno spregovoril o zakonu s Katy Perry

Podcenjevala sta moč slave

5. april 2017 ob 14:24

London - MMC RTV SLO

Britanski komik Russell Brand je v pogovorni oddaji sentimentalno spregovoril o čustvih, ki jih goji še vedno do glasbenice Katy Perry ter o njunem zakonu, ki se je končal s SMS-sporočilom.

"Kljub najini preteklosti do nje še vedno gojim čustva," je pojasnil. "Čisto vedno, ko o njej kar koli slišim, me to napolni s pozitivno energijo."

Dotaknil pa se je tudi njunega zakona, ki je trajal samo 14 mesecev, in razlogov, zakaj se je tako zgodaj končal. "Ne glede na vse je šlo za intimnost, ki je bila zgolj najina. To je bil odnos, ki sva ga želela zavarovati," je pojasnil. "Toda ona je bila zelo zasedena in tudi moj urnik je bil precej natrpan. Zato se je na koncu izkazalo, da sva oba podcenjevala moč slave, in najino razmerje zaradi tega enostavno več ni delovalo."

Brand in njegova 27-letna zaročenka Laura Gallacher sta sicer pred meseci dobila prvega otroka, komik pa je že večkrat poudaril, da je nad starševstvom navdušen.

Perryjeva se je nedavno razšla z igralcem Orlandom Bloomom, saj naj bi imela različne poglede na družinsko življenje. Britanski komik ni edini, ki še vedno goji čustva do znane pevke. Tudi glasbenik John Mayer naj bi zanjo še vedno pisal pesmi - njej naj bi bila namenjena uspešnica Still Feel Like Your Man, ki je del najnovejše plošče The Search for Everything.

P. B.