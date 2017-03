Ryan Gosling: Na oskarjih sem se smejal zaradi olajšanja

Spregovoril o incidentu na letošnjih oskarjih

23. marec 2017 ob 08:48

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralec Ryan Gosling je v intervjuju pojasnil, zakaj si ob velikem oskarjevskem spodrsljaju, ko so sprva za film leta razglasili Deželo La La, pozneje pa film Mesečina, na odru ni mogel pomagati ter se je enostavno nasmejal.

"In oskarja za najboljši film dobi ... Dežela La La," je po sumljivo dolgem premoru Warrena Beattyja in zbeganem pogledovanju sem ter tja dejala Faye Dunaway. Ko so se na odru zbrali producenti omenjenega muzikala, z njimi še režiser Damien Chazelle in zvezdnika Emma Stone in Ryan Gosling, ter se začeli zahvaljevati za nagrado, se je izkazalo, da se je zgodila napaka in da je pravi zmagovalec Mesečina.

"V bistvu sem imel občutek, da je nekaj močno narobe," je 36-letnik dejal v intervjuju. "Vsi okrog mene so kar naenkrat postali panični, na oder pa so prihajali ljudje s slušalkami. Zdelo se mi je kot da ima kdo resne zdravstvene težave in v glavi se mi je odvijal najhujši možni scenarij."

Ko pa je ugotovil, da gre zgolj za napako pri razglasitvi najboljšega filma, si ni mogel pomagati - "tako sem si oddahnil, da sem se moral nasmejati." Dodal je, da nikakor ni bil razočaran, temveč vesel, da je šla zmaga v roke filma Mesečina. "Film je odličen. Vesel sem, da je dobil prepoznavnost, ki si jo zasluži."

"Ryan noče jesti kosmičev"

V intervjuju pa je spregovoril tudi o tem, kako je biti oseba, ki se pojavlja v viralnih spletnih memejih. Posebej je izpostavil tistega, ki so ga uporabniki naslovili Ryan Gosling noče jesti kosmičev. "Šele pri pojavi tega sem se zavedel, kakšno moč imajo."

Začelo se je s tem, ko je škotski mladenič Ryan McHenry ob gledanju filmov jedel kosmiče. "Zdelo se mu je smešno, da bi žlico približal televizijskemu ekranu ter s tem povzročil, da bi izgledalo kot da kosmičev nočem jesti jaz."

Gosling je ob tem poudaril, da je bila scena nekaj časa tako zelo priljubljena, da ni mogel stopiti na ulico brez da bi ljudje za njim vzklikali: "Ryan, zakaj nočeš jesti kosmičev?"

Ko je McHenry umrl zaradi raka, se mu je Gosling poklonil na prav poseben način. "Sicer se mi je zdelo čudno, saj ga nikoli sploh nisem spoznal, a vseeno je bil nekako del mojega življenja. Na misel mi je prišlo zgolj to, da bi se posnel, kako jem kosmiče in ljudje so to sprejeli."

