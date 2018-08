S koncertom skupine Hamo & Tribute 2 Love se bo začel 27. Trnfest

Vse prireditve bodo brezplačne

1. avgust 2018 ob 10:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S koncertom zasedbe Hamo & Tribute 2 Love se bo drevi na Karunovi 14 začel 27. festival Trnfest.

Po napovedih organizatorjev, Centra slovanskih kultur (CSK) France Prešeren, bo programsko najbogatejši do zdaj. Poleg koncertov bo ponudil delavnice, razstave, literarni večer, filmske in stand-up večere in impro ligo ter konec meseca Emonsko promenado.

Med nastopajočimi organizatorji v glasbenem delu izpostavljajo še skupine Orlek, Demolition group, MI2 in Elevators. 31. avgusta bo nastopil Pero Lovšin s Španskimi borci, 1. septembra pa bo še afterparty s Prismojeni Profesorji Bluesa.

V program Trnfesta se bo 4. avgusta za en dan vključil tudi hip-hop festival King Of The Concrete, ki bo med drugim ponudil graffiti jam in mednarodno tekmovanje v breakdanceu.

Filmski program bo potekal ob ponedeljkih zvečer na dvorišču, med drugim bo ponudil filme slovenskega režiserja Davida Sipoša ter filme mariborskega filmskega društva Film Factory.

Koncerti bodo na dvorišču, gledališke predstave v dvorani, v galeriji pa bodo 3. avgusta odprli razstavo Slikarji amaterji Bovec. Festival bo ponudil še razstavo plakatov Gledališča FRU-FRU in predstavitev opusa striparja Mateja Kocjana - Koca.

Dozdajšnji organizatorji, člani KUD-a France Prešeren, so sicer pretekli teden sporočili, da nasprotujejo uporabi imena Trnfest za festival, ki se ne izvaja v njihovi organizaciji.

