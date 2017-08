S pomočjo Georgea in Amal bo 3.000 sirskih beguncev lahko obiskovalo šolo

"Izgubimo lahko celotno generacijo otrok"

1. avgust 2017 ob 07:59

London - MMC RTV SLO/Reuters

George in Amal Clooney bosta finančno pomagala 3.000 sirskim otrokom, ki živijo v begunskem taborišču v Libanonu, da se bodo jeseni lahko začeli šolati.

Slavna zakonca, ki sta nedavno prvič postala starša, saj je Amal rodila dvojčka Ello in Alexandra, sta na čelu dobrodelne organizacije Clooney Foundation for Justice, ki je združila moči s podjetjema Google in HP Inc.

Vsi skupaj bodo namenili 3,25 milijona ameriških dolarjev Unicefu in libanonskemu ministrstvu za izobraževanje, da bosta lahko odprla sedem šol za sirske mladoletne begunce. Ob tem bodo mladi Sirci, ki so zaradi spopadov morali zapustiti svoje domove, vključeni tudi v libanonske šole, učitelji pa jim bodo na voljo tudi za dodatne popoldanske učne ure.

Denar bo namenjen za šolske potrebščine, prevoz, računalnike, izobraževanje učiteljev in pripravo učne snovi.

"Rojeni na napačnem kraju v napačnem času"

"Ne želimo izgubiti celotne generacije otrok le zato, ker so bili rojeni na napačnem kraju na napačnem času. Na tisoče mladih sirskih beguncev je v nevarnosti, da nikoli ne bodo mogli postati plodni in ustvarjalni del družbe. Uradna izobrazba lahko to spremeni," sta dejala oskarjevec George in priznana odvetnica za človekove pravice Amal.

Clooneyjeva sta se zavestno odločila, da bosta pomagala pri vključevanju sirskih begunskih otrok v javni šolski sistem v Libanonu, ne pa prek financiranja zasebnih ustanov.

Po podatkih Združenih narodov kar 200.000 sirskih otrok nima možnosti šolanja, saj zaradi večletnih spopadov v domovini životarijo v begunskih taboriščih v sosednjih državah. Samo Libanon gosti več kot milijon Sircev, med katerimi je skoraj 500.000 otrok.

A. P. J.