S posluhom za tišino

8. februar 2017 ob 17:42

Menlo Park - MMC RTV SLO

Kalifornijski Lucid Motors razvija luksuzno električno limuzino s približno tisoč »konji«. Čeprav bo nanjo treba počakati še vsaj poldrugo leto, pri podjetju zelo samozavestno zagotavljajo, da na prvo mesto postavljajo kakovost in prefinjenost, saj želijo ustvariti najboljši avtomobil na svetu.

Ni kaj, gre za zelo ambiciozne načrte, zato nas zelo zanima, kako jih želijo uresničiti. Vsak predmet, ki se premika povzroča nekaj hrupa, zlasti če gre za mogočen avtomobil, s štirimi kotalečimi se kolesi. Zato je nemogoče zahtevati in obljubljati potovanja v popolni tišini, lahko pa vplivamo na kakovost različnih izvorov zvoka. Ravno kakovost zvoka vpliva na to, kako ga človeško uho zaznava, ter na to, ali je moteč ali ne. Pri podjetju Lucid Motors gredo na tem področju v najmanjše podrobnosti, od površinske obdelave materialov, debeline stekel, togost okvirja, sestavo tekstilnih oblog, do, kot zagotavljajo pri Lucidu, nekaterih bolj skrivnostnih elementov.

Strojne in programske rešitve

Vrhunska skrb pri izbiri materialov ter natančna izdelava in končna obdelava nista dovolj, potrebna je tudi napredna tehnologija. Zato Lucid Motors razvija sistem za aktivno zmanjševanje hrupa in to na ravni, ki jih je ni dosegel še nihče. To pa naj bi omogočalo t.i. doživetje »Lucid Sound«.

Kljub samozavestnim napovedim za sedaj niso še postregli s kakšno pravo novostjo. Debelina stekel, trdnost okvirja ter sistem, ki z uporabo nasprotnih zvočnih valov izničuje hrup, so ukrepi, ki jih proizvajalci že uporabljajo in so že vgrajeni v nekaterih serijskih avtomobilih.

Zato bomo še z večjim zanimanjem čakali na trenutek, ko bomo lahko na lastna ušesa izkusili in doživeli obljubljeni »Lucid Sound Experience«.

Martin Macarol