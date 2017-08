Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Glavni avtor študije Džie Gao pravi, da so šimpanzi nekje na stopnji štiriletnih otrok. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

S šimpanzi se lahko igrate "kamen, škarje, list"

So na stopnji štiriletnih otrok

13. avgust 2017 ob 12:52

Kjoto - MMC RTV SLO, STA

Šimpanzi naj bi se bili sposobni naučiti otroško igro "kamen, škarje, list", ugotavlja študija znanstvenikov z japonske univerze v Kjotu.

Šimpanzi, človeku najbolj sorodne opice, so se ne glede na starost ali spol sposobni naučiti povezanosti med različnimi kretnjami rok, ki predstavljajo kamen, škarje ali list, in pravil te otroške igre, so ugotovili znanstveniki z raziskovalnega inštituta za primate v Kjotu.

Kot pravi glavni avtor študije Džie Gao, so šimpanzi nekje na stopnji štiriletnih otrok, vendar proces učenja pri otrocih in šimpanzih poteka precej drugače. "Šimpanzi so potrebovali več časa, da so dojeli povezavo med različnimi simboli rok, prav tako so težko dojeli, da škarje premagajo papir," je po poročanju The Independenta povedal avtor študije.

Na inštitutu so pri svojem poskusu uporabili sedem šimpanzov različnih starosti in spolov, ki so morali na računalniškem zaslonu izbirati najprej med papirjem in kamnom, nato med kamnom in škarjami, na koncu pa še med papirjem in škarjami.

Znanstveniki so igro učili tudi skupino 38 otrok, starih od tri do šest let, da so lahko primerjali hitrost učnega procesa. Šimpanzi sicer potrebujejo nekoliko več časa kot otroci, a potem znajo igro podobno dobro.

