S tem kovancem se ne bi spraševali: "Kje je ta presneti drobiž?"

Kanada bo 1. julija praznova 150. obletnico konfederacije

20. junij 2017 ob 13:34

Ottawa - MMC RTV SLO

Kanada je ob visokem jubileju, 150. obletnici neodvisnosti od Velike Britanije in ustanovitvi konfederacije, predstavila nov kovanec za dva dolarja - prvi, ki se sveti v temi.

Na kovancu za dva kanadska dolarja, ki mu Kanadčani rečejo toonie, sta prikazana dva kanuista, ki veslata po vodi, nad njima pa je videti auroro borealis oziroma severni sij v modri in zeleni barvi.

Če kovanec pade v kakšen temen prostor ali ga uporabljamo ponoči, severni sij zasveti v temi, saj so v Kraljevi kanadski kovnici prvič uporabili posebno črnilo, ki vsebuje poseben material, ki oddaja svetlobo, poroča Guardian.

Ples duhov

Poseben kovanec so predstavili v okviru praznovanja ob 150. obletnici obstoja države, ki ga bodo v Kanadi praznovali prvega julija, obenem pa je to prvi barvasti kovanec iz dveh kovin, so sporočili iz kovnice. "Le jedro kovanca je obarvano, posebni svetlobni učinek pa povzroči, da se zdi, kot da je severni sij resničen," je dejal Alex Reeves.

Kovanec so poimenovali Ples duhov, oblikoval ga je Timothy Hsia iz Britanske Kolumbije.

V zadnjih tednih so v obtok dali tri milijone tovrstnih kovancev, v roke naj bi ga tako dobil vsak deseti prebivalec Kanade. Tisti, ki ne bodo imeli te sreče, ga bodo lahko dobili z nakupom posebnega zbirateljskega kompleta.

Kraljeva kanadska kovnica sicer slovi po vsem svetu, saj izdeluje kovance mnogih držav, od Indonezije do Združenih arabskih emiratov, dodaja Guardian.

A. P. J.