S tipali na semaforjih do čistejšega zraka v mestih

Semaforji z vremenskimi in okoljskimi tipali

13. marec 2018 ob 07:26

Dunaj - MMC RTV SLO

Na Dunaju bodo v prihodnjih letih 1.200 semaforjev opremili z vremenskimi in okoljskimi tipali. Le ti bodo prispevali k izboljšanju kakovosti zraka v mestu.

Kar 10 tisoč tipal na semaforjih bo prepoznavalo toplotne otoke v mestu in s pametno prepustnostjo prometa skrbelo za višjo kakovost zraka. Med zaviranjem in pospeševanjem se namreč izločajo veliko večje količine strupenih snovi kot v tekočem prometu. A sta samo le dve od neštetih možnosti za uporabo sistema vremenskih in okoljskih tipal.

Tipala bodo sprva merila temperaturo in vlažnost zraka, nato pa količino ogljikovega dioksida, žveplovega oksida in hrupa (zvočne onesnaženosti) v zraku. Nato bodo visoko zmogljivi računalniki in metode, ki jih uporabljajo pri umetni inteligenci in strojnem učenju, s pomočjo analize množičnih podatkov oziroma big data prepoznavali relevantne vzorce in povezave. S projektom želijo vse semaforje opremiti s kakovostnimi tipali, ki omogočajo zbiranje podatkov, le-te pa nato analizirati in načrtno uporabiti za izboljšanje kakovosti bivanja v mestu.

Idealne točke za meritve

Mesto Dunaj pri tem projektu sodeluje z avstrijskim Centralnim zavodom za meteorologijo in geodinamiko (ZAMG). Vodja oddelka za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo pri ZAMG, Günther Tschabuschnig, je ob tem povedal, da so semaforji idealna točka za postavitev visokokakovostnega in gosto prepletenega omrežja za zbiranje vremenskih in okoljskih podatkov v mestu. Semaforji imajo namreč stalen dovod elektrike in spletno povezavo, postavljeni pa so v središče človekovega življenjskega prostora.

Martin Macarol