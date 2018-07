Sacha Baron Cohen vrača udarec: komik postavil satirično ogledalo Trumpu

Med drugim razburil Sarah Palin

16. julij 2018 ob 14:20

Los Angeles - MMC RTV SLO

Sacha Baron Cohen je nazaj s provokativno humoristično serijo, v kateri se je znova preobrazil v različne like z enim samim namenom, da v satiri zajame obdobje ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

In že v prvem izmed sedmih delov je Baron Cohen stopil na prste republikancev, še več – postali so del njegove satire. Komiku je uspelo, da jih pod krinko pripravi, da podprejo njegov izmišljeni program, v katerem bi že v vrtcih učili otroke, kako se uporablja orožje, da bi se lahko branili v primeru streljanja v šoli.

Britanski komik se je v prvi epizodi, ki jo je naslovil Who is America? (oziroma Kdo je Amerika?) predstavil v vlogi izraelskega protiterorističnega strokovnjaka, ki je pripravil, da sta dva ameriška kongresnika podprla njegovo lažno shemo "Kinderguardians" (oziroma varuhi vrtcev) za otroke od tretjega leta starosti.

V epizodo je vključil svoj "izum": plišaste igrače z orožjem, ki so namenjene otrokom, da se branijo. Idejo so z navdušenjem sprejeli republikanska kongresnika Dana Rohrabacher iz Kalifornije in Joe Wilson iz Južne Karoline ter nekdanji vodja republikancev v senatu Trent Lott. V epizodi pa se pojavi tudi nekdanji kongresnik, danes radijski voditelj Joe Walsh.

Cohen po predvajanju epizode ni želel dajati izjav za javnost. Dejstvo pa je, da nobeden izmed nastopajočih ni videl končnega izdelka pred premiero. Walsh je za CNN dejal, da so ga ukanili k branju besed. A hkrati je dodal, da je Cohenov oboževalec: "Je smešen človek, ker mu uspe, da ljudje izrečejo neumne stvari."

Serija je sicer prvi televizijski projekt Barona Cohena po desetih letih, ko je svetu predstavil britanskega raperja Alija G. Ta je med drugim intervjujal tudi Trumpa. Leta 2006 pa je predstavil dokumentarni film Borat, v katerem se je delal norca iz Kazahstancev in pripadnikov ameriškega srednjega sloja.

Toda v seriji Who is America? se Cohen spravi nad medijsko in politično korektnost. In seveda nad lažne novice. Med drugim je ukanil tudi nekdanjo republikansko kandidatko za podpredsednico Sarah Palin, ki je prejšnji teden na Facebooku zapisala, da so jo s hčerkami pretentali, da so privolile v intervju. Humor Barona Cohena pa je označila za "zloben, izkoriščajoč in bolan".

K. K.