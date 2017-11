Sadje z bananino čežano

Poudarki Odlična sladica iz kivija, banane, marelic in fig Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Banano najprej olupimo, jo dobro pretlačimo in ji dodamo datlje. Foto: BoBo Dodaj v

28. november 2017 ob 10:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 kiviji, 4 zelene fige, 2 marelici, 1 dl ribezovega soka, žlica olupljenih mandljev, banana, 4 datlji.

Kivije olupimo in narežemo na tanke rezine. Fige operemo in razrežemo na 4 do 8 delov. Marelice operemo, razpolovimo, razkoščičimo in narežemo na tanke krhlje.

Mandlje grobo sesekljamo. Datlje razkoščičimo in drobno sesekljamo.

Ribezov sok zavremo in počasi kuhamo, da dobimo gost sirup. Dodamo narezane marelice, prevremo in odstavimo. Banano olupimo, pretlačimo in ji primešamo datlje. Narezane kivije v krogu položimo na desertne krožnike. Dodamo narezane fige in marelice s sirupom. Vse potresemo s sesekljanimi mandlji in obložimo z bananino čežano.