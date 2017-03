Salma Hayek: Ne verjamem v botoks

Igralka se želi naravno postarati

15. marec 2017 ob 21:35

Los Angeles - MMC RTV SLO

Salma Hayek je prepričana, da igralke v zrelejših letih začnejo dobivati vedno bolj zanimive vloge. Sama pravi, da se je pripravljena vživeti v vlogo mame ali babice.

50-letnica je v nedavnem pogovoru za revijo People poudarila, da si želita s soprogom Francoiseom-Henrijem Pinaultom naravno postarati. "Ne verjamem v botoks," je dejala Hayekova in dodala, da so leta za njo zgolj številka. Igralka, ki je v svoji karieri odigrala številne vloge zapeljivih žensk, pravi, da je to obdobje za njo.

Vloge zdaj izbira na podlagi časa, ki ji preostane ob skrbi za družino. Skupaj s Pinaultom imata devetletno hčerko Valentino. "Si lahko mislite, kako je lahko dolgočasno, če igrate zapeljive vloge do konca življenja? V tem primeru bi se ustrelila," je bila neposredna Hayekova.

K. K.