Salma Hayek pojasnila, zakaj izkušnje z Weinsteinom ni razkrila takoj

"To se dogaja vsem."

8. februar 2018 ob 11:42

New York - MMC RTV SLO

Salma Hayek je razkrila, zakaj se ni odzvala na prvi poziv za to, da spregovori o svoji izkušnji s hollywoodskim producentom Harveyjem Weinsteinom.

Igralka je decembra lani v čustveni kolumni za New York Times opisala spolno nadlegovanje, zlorabe in grožnje v povezavi z Weinsteinom. Vse se je zgodilo med snemanjem filma Frida leta 2002, Hayekova pa je bila sprva vesela, da je dobila priložnost delati z Weinsteinom in njegovim takratnim filmskim studiom Miramax, saj so bili pripravljeni tvegati s filmskimi projekti, hkrati pa so bili sinonim za kakovost in sofisticiranost. Začetno zadovoljstvo je producent hitro uničil s svojimi spolnimi napadi in zahtevami.

V pogovoru z Oprah Winfrey je zdaj razkrila, da je imela priložnost o zlorabah spregovoriti že prej, a se za to možnost ni odločila.

"Časopis New York Times je stopil v stik z mano že takrat, ko so pripravljali prvo zgodbo. Želeli so, da bi sodelovala že takrat, a ko so me za to tudi dejansko prosili, sem začela jokati in se na koncu nisem odločila za sodelovanje." Dodala je, da ji je bilo kmalu žal. "Počutila sem se strahopetno, bilo me je sram. Ženske podpiram že dve desetletji, nisem pa mogla narediti tega. Potem sem pomislila na svojo hčerko. Ko so v javnost prišle prve zgodbe, me je bilo sram, da sem se jaz ustrašila, medtem ko je toliko žensk svojo zgodbo razkrilo."

Takšne stvari se dogajajo vsem

Priznava, da je takrat še mislila, da dodajanje njenega imena na seznam ne bo naredilo nikakršne razlike. "Moja bolečina se mi je zdela tako majhna v primerjavi z bolečino drugih." Ni se ji zdelo vredno spregovoriti, ker se takšne stvari dogajajo vsem.

Dva meseca po tem pa se je vseeno odločila, da svojo zgodbo razkrije, zato je napisala kolumno in povedala celotno zgodbo. Med drugim jo je Weinstein prisilil v prizor seksa z drugo žensko, saj v nasprotnem primeru biografskega filma o slavni slikarki sploh ne bi predvajal. Poleg tega je zahteval, da ga oralno zadovolji, da se z njo prha oziroma mu vsaj dovoli, da jo gleda, ponujal ji je tudi masažo.

Ne vprašanje, kako si ženske opomorejo po tovrstnih travmatičnih izkušnjah, je povedala svojo izkušnjo. "Predvsem se moramo nehati opravičevati za to, da smo bile napadene, in se začeti o tem pogovarjati. Pomembno je, da sprostimo jezo - nočem, da se iz žrtev prelevimo v jezne ženske. Nočem, da je jeza naš glavni moto."

Producent vse zanika

Weinstein se dogodkov, ki jih je opisala, spominja drugače - na mnoge obtožbe se ni odzval, njena izjava in izjava Lupite Nyong'o sta pri tem izjemi. "Gospod Weinsten se ne spomni, da je izvajal pritisk na Salmo, da bi odigrala nepotreben prizor seksa s kolegico, ni bil pa niti na snemanju filma. Ampak to je tudi del zgodbe, Frida Kahlo je bila biseksualka, veliko pomembnejši je bil prizor seksa med Hayekovo in Geoffreyjem Rushem. Niti ena obtožba Salme Hayek ne drži, in priče omenjenim dogodkom imajo drugačno predstavo o njih." Dodal je, da se je zavzel za Hayekovo, saj so nekateri drugi producenti želeli, da vlogo Fride odigra Jennifer Lopez.

P. B.