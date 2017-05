Salvador Sobral: Zmaga ne bo spremenila mojih načrtov

Evrovizijski zmagovalec vseeno upa na spremembe

14. maj 2017 ob 09:09,

zadnji poseg: 14. maj 2017 ob 09:22

Kijev - MMC RTV SLO

Pesem Amar Pelos Dois je prepričala tako strokovne žirije kot gledalce po celi Evropi ter 27-letnemu Salvadorju Sobralu in Portugalski prinesla prvo evrovizijsko zmago.

Pesem Amar Pelos Dois (For the Both of Us) je sicer napisala njegova sestra Luisa Sobral, ki je po razglasitvi rezultatov s Salvadorjem tudi stopila na oder ter z njim še enkrat zapela skladbo. Po končani uradni prireditvi, so Sobrala na poti na novinarsko konferenco nagradili z bučnim aplavzom. "V bistvu sploh nisem čisto razumel glasov," je pojasnil zmagovalec 62. izbora. "Potem pa je nekdo naši ekipi povedal, da smo zmagali."

Pojasnil je, da evrovizijska zmaga ne bo spremenila njegovih načrtov za poletje. "Najprej me čaka turneja po Portugalski, nato pa bom zgolj nadaljeval s svojim življenjem." Ob tem se je pošalil, da čeprav je vse to zelo zabavno, pa ne smemo pozabiti, da danes morda lahko zmagaš, a se te že jutri nihče več ne spomni. Prav tako je dejal, da bo preostanek leta izkoristil za pripravo druge studijske plošče. Prvi album Excuse me je sicer izdal avgusta lani.

"Nikoli nisem napisal skladbe, ki bi se vrtela po radijskih postajah," je pojasnil. "Ta festival bo omogočil, da bodo ljudje lahko bolje spoznali tako mene kot to čudovito skladbo in všeč mi je, da se je vse skupaj razvilo na takšen način."



"Upam, da bo moja zmaga prinesla kakšno spremembo v samem tekmovanju in tudi v pop glasbi," pa je dejal o njegovih željah za prihodnost evrovizijskega izbora. "Če lahko s tem prinesem še kakšno spremembo v pop glasbo in svet na splošno, bom več kot zadovoljen. Zdi se mi, da zadnje čase preveč poslušamo glasbo, ki jo v nas vržejo radijske postaje."

Poudaril je, da zmaga njegove skladbe resnično pomeni praznovanje različnosti. "Pesem je čudovita ravno takšna, kakršna je in enostavno ne bi bilo prav, če bi bila v angleščini," pa je pojasnil, zakaj je besedilo v materinščini in ne v angleščini.

"Resnično hvalažen sem vsem, ki so podprli skladbo, za vsa sporočila, ki sem jih prejel iz Portugalske, iz celotne Evrope ter iz preostalih delov sveta." Na vprašanje, če se mu zdi, da bo s to zmago postal nacionalni heroj, pa je v šali odgovoril: "Jaz sem vedno mislil, da je naš heroj Cristiano Ronaldo," ter v smehu nadaljeval, da si sicer želi mirnega življenja. "Na začetku bo morda malo več dogajanja, a tudi to se bo umirilo."

Priložnost po zmagi je izkoristil tudi za to, da se je za vso pomoč javno zahvalil sestri Luisi, ki je predstavljala pomemben del letošnje portugalske delegacije. "Zdi se mi, da je pesmi zmago morda prinesla preprostost, saj je bila drugačna od vseh ostalih, včasih pa se nagibam tudi k temu, da je odločila Salvadorjeva interpretacija," pa je po zmagi dejala Luisa Sobral. "V nastopu so bila jasno vidna vsa njegova čustva in bilo je čudovito."

V splošnem pozitivni odzivi na skladbo

"Zmagovalec je čudovit, atmosfera letošnjega izbora je bila precej pozitivna, glasbeni standard pa je bil precej višji kot prejšnja leta," so zapisali pri The Telegraph.

"Njegova pesem je čudovita," pa je dejal hrvaški predstanik Jacques Houdek, ki je imel že od samega začetka občutek, da bo šla letošnja zmaga na Portugalsko. "Drugačna je in polna ljubezni." Pohvalil jo je tudi drugouvrščeni bolgarski predstavnik Kristian Kostov. "Salvador si zasluži vse najboljše. Odličen je bil. S tem, da ne počne nič, v bistvu hkrati počne čisto vse." Nekateri drugi letošnji tekmovalci so celo dejali, da so stavili na letošnjo zmago Portugalske.

Slovenija v torek predzadnja

Sobral je v finalu skuzpno zbral 758 glasov, drugouvrščeni Bolgari so jih zbrali 615, tretjeuvrščena Moldavija pa 374.

Po koncu finala in razglasitvi zmagovalcev so razglasili tudi rezultate obeh predizborov. Slovenski predstavnik Omar Naber je izmed 18 nastopajočih v prvem predizboru zasedel predzadnje, 17. mesto. Zbral je 36 točk – strokovne komisije so mu jih namenile 16, gledalci pa 20.

P. B., foto: Sandi Fišer