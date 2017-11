Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za skladbo Writing's On the Wall je prejel oskarja. Foto: Reuters Sorodne novice Jorja Smith: od službe v Starbucksu do statusa novega upa britanske glasbe Dodaj v

Sam Smith: Glasbene nasvete Eltona Johna zelo cenim

Pred kratkim je izdal novo ploščo

19. november 2017 ob 11:20

London - MMC RTV SLO

Britanski glasbenik Sam Smith je pred kratkim izdal drugi studijski album The Thrill of It All, ki se je takoj zavihtel na prvo mesto lestvice Billboard 200.

V intervjuju za Billboard je pojasnil, da še ni čisto dojel vseh razsežnosti, ki jih ima njegova slava. Pričakuje, da bo to zmogel šele, ko bo starejši.

"Težko je dojeti vse, kar se dogaja," je pojasnil. "Če se usedem in začnem o vsem skupaj razmišljati, me to čisto prestraši. Zato se osredotočam zgolj na glasbo. Nekoč - zdi se mi, da bo to takrat, ko bom star 60 in bom imel hišo in otroke, na terasi pil vino in kadil cigarete - bo vse skupaj prišlo za menoj. Takrat bom jasno videl, kaj vse sem dosegel. Zdaj pa ni tako in najbrž je to dobra stvar."

Priznal je še, da močno ceni nasvete, ki jih je dobil od Eltona Johna. "Pred nekaj meseci mi je pojasnil, kako zelo pomembno je izvajanje glasbe v živo in da se moram posvetiti predvsem koncertiranju. Z njim se popolnoma strinjam, saj je to tudi moj največji cilj in največja glasbena želja."

Želi biti vedno boljši, ob tem pa mu močno pomaga skupina, ki ga na koncertih spremlja. Od njih se vsak dan nauči nečesa novega, v pogovoru pa dodaja, da mu največ težav pri izvedbi v živo povzroča skladba Writing's On the Wall, s katero si je prislužil tudi oskarja. "Ko pojem to skladbo, čutim močne bolečine."

