Sam Smith napoveduje vrnitev z novim albumom

Med ustvarjanjem se je umaknil z oči javnosti

2. september 2017 ob 21:30

London - MMC RTV SLO

Sam Smith je na družbenih omrežjih napovedal svojo težko pričakovano vrnitev. Na sceno se vrača z novim albumom.

Tri leta so že minila, odkar je angleški pevec Sam Smith izdal svoj prvi in do sedaj edini album. Zadnje leto se je popzvezdnik umaknil iz javnosti, si vzel čas zase in ustvarjal, njegovi oboževalci pa so nestrpno čakali, kdaj se bo vrnil na glasbeno sceno.

"Čakanje je skoraj končano. Nekaj prihaja zelo zelo zelo zelo kmalu," je z objavo na družbenem omrežju Instagram svoje sledilce v četrtek razveselil priljubljeni pevec.

25-letnik se je v objavi najprej zahvalil svojim oboževalcem za njihovo razumevanje in potrpežljivost v času njegove odsotnosti. Nato je razkril, da ni minil dan, ko ne bi prebiral njihovih komentarjev in sanjal o prepevanju z njimi.

Hkrati je namignil, da se vrača v velikem slogu: "Sem prestrašen in vznemirjen obenem. V ta album sem izlil svojo dušo in srce."

Smithov album In the Lonely Hour, ki ga je izdal leta 2014, je požel velik uspeh in prejel številne pohvale kritikov. Pevec je leta 2015 osvojil tudi štiri grammyje, med drugim za najboljši album in najboljšo pesem.

M. Z.