Dnevna soba, opremljena iz ponovno uporabljenih stvari. Foto: RTV Slovenija Lestenec iz časopisnega papirja in škatel iz jajc. Foto: RTV Slovenija

Sam svoj mojster - vrnite stvarem uporabno vrednost in prihranite

17. julij 2017 ob 20:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če se pri vas doma kopiči plastična embalaža ali imate v omarah polno ponošenih bombažnih majic, je potrebnega le malo truda, da predmeti dobijo novo uporabno vrednost. Z ustvarjalnostjo je mogoče privarčevati tudi kak evro.

Lestenci iz časopisnega papirja in škatel za jajca, sklede iz papirnatih zvitkov, preproge iz odsluženih majic, novoletni okraski iz žarnic, ki več ne svetijo ... Iz odpadkov se lahko ustvari marsikaj, tudi opremi dnevno sobo. To dokazujeta Petra Gosenca in Jurij Bobič, ki sta dnevno sobo opremila iz materialov, ki bi jih večina od nas zavrgla. Tako ustvarjata že sedem let, imata svoje društvo Gumb in na kreativnih delavnicah ideje tudi širita.

"Iz trajnih materialov, ki lahko zdržijo nekaj 100 let, delamo izdelke, moramo samo malo razmisliti, zakaj je kakšen material primeren in kako ga lahko ponovno uporabimo," pravi Bobič.

Smeti navržejo največ zamisli - okvirji iz tipkovnic, nakit iz filmskega traku, torbe iz kolesarskih zračnic. Tovrstna kreativnost postane način življenja; doma imata Petra in Jurij izdelkov, ki so jih ustvarile njune roke, ogromno. Pa tudi na sebi - uhani, prstan ...

Eden izmed motivov je gotovo ekološki, je drugi ekonomski? "Seveda, tudi kaj privarčujemo, predvsem pa, ko človek sam naredi izdelek, ima ta višjo vrednost kot tisti, ki ga kupimo v trgovini," je še povedal Jurij.

Materiali za delo na vsakem koraku

Življenja brez škarij in papirja si ne predstavlja Metka Pravst, tudi ona poudarja, da so materiali za delo na vsakem koraku. Sama s svojo ustvarjalnostjo precej privarčuje, srečuje pa tudi vse več ljudi, ki jim ustvarjalnost prinaša dodaten zaslužek.

Najbolj je ponosna na svoje ustvarjalne postopke, ki so šli v svet. Uporablja splet, družbena omrežja - to so odlični viri za iskanje in širjenje idej.

D. S., Katarina Braniselj, TV Slovenija