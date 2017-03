Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Spoznali sta se na snemanju priljubljene Netflixove serije o ženskem zaporu Oranžna je nova črna. Foto: AP Sorodne novice Zvezdnica serije Oranžna je nova črna zaročena s scenaristko serije Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Samira Wiley in Lauren Morelli iz serije Oranžna je nova črna stopili pred oltar

"Poroka jima je bila pisana na kožo"

27. marec 2017 ob 11:04

Los Angeles - MMC RTV SLO

29-letna igralka Samira Wiley se je 25. marca poročila z dolgoletno partnerico Lauren Morelli, ki je scenaristka serije Oranžna je nova črna.

Dekleti sta se zaročili oktobra 2016, poročni obred pa so izvedli starši Wileyjeve. Kot pišejo pri Martha Stewart Weddings, je bil poročni glasbeni izbor "idealen za oboževalce popglasbe," saj sta med drugim izbrali This Is How We Do It Montella Jordana in Baby Justina Bieberja.

Obe sta nosili oblačila modnega oblikovalca Christiana Siriana, poroka pa "jima je bila pisana na kožo, saj je bila daleč od tradicionalne". Lokacijo v Palm Springsu sta izbrali, ker je za njiju posebna – tam je scenaristka namreč Lauren zasnubila.

Wileyjeva je za People že pred časom dejala, da je Morellijeva občutno bolj vpletena v načrtovanje poroke. "Jaz se držim bolj v ozadju in vsako stvar bolj kot ne samo potrdim."

Lauren Morelli je bila dve leti poročena s Stevom Basilonom, potem pa je javno priznala, da ima raje ženske. Z možem sta se razšla, Morellijeva pa je leta 2014 razkrila, da je lezbijka in začela zvezo z Wileyjevo. "To sem ugotovila jeseni leta 2012. Torej že med enim izmed prvih snemalnih dni serije Oranžna je nova črna."

