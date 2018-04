Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! S podvigom je želel opozoriti na izredno visoke cene javnega prevoza. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Samo na Otoku: nakup starega avta cenejši kot vozovnica za vlak

Opozorilo na izredno visoke cene javnega prevoza

16. april 2018 ob 15:07

Bristol - MMC RTV SLO, STA

V Veliki Britaniji se je 27-letni Tom Curch odločil, da bo za pot iz Londona v Bristol kupil 20 let star avto. Skupaj s cestnino, zavarovanjem in gorivom pa je zapravil manj, kot če bi kupil vozovnico za vlak.

Church je za 20 let staro hondo civic odštel 80 funtov (92,55 evra). Skupaj s cestnino, zavarovanjem in gorivom je za pot do Bristola odštel 206,81 funta (239,27 evra). Za vozovnico za vlak pa bi moral odšteti 218,10 funta (252.32 evra).

Britanec, ki je soustanovitelj spletne strani LatestDeals.co.uk, se je za podvig odločil, ko je spoznal, kako visoka je cena za vlak; šlo je sicer za najdražjo možno različico vozovnice. "Moj cilj je bilo pokazati, kako noro visoke so cene vozovnic," je dejal Church, ki se zaveda, da lahko prihraniš, če vozovnico kupiš vnaprej.

Iz železniške družbe Great Western Railway so mu nato sicer sporočili, da bi lahko počakal uro dlje in kupil povratno vozovnico, ki ni v času prometnih konic. "Imel bi več časa s prijatelji in prihranil bi lahko več kot 125 funtov (144,65 evra)," so sporočili iz družbe.

K. K.