Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nenavadni incident je povzročil neprijetni vonj nogavic. Foto: EPA Dodaj v

Samo v Indiji: "Vaše nogavice smrdijo, aretirani ste."

Nenavadni incident na avtobusu

1. december 2017 ob 13:14

New Delhi - MMC RTV SLO

Indijska policija je aretirala moškega, ki se je zapletel v spor s potniki na avtobusu zaradi neprijetne vonjave njegovih nogavic.

Incident se je zgodil na poti v prestolnico Indije, ko si je 27-letni Paraksh Kumar na avtobusu sezul nogavice in čevlje.

Vonj nogavic je bil tako nevzdržen, da so ga potniki prosili, naj jih pospravi v vrečko ali pa jih vrže stran. Ker je domnevno zavrnil njihovo prošnjo, je povzročil spor. Po poročanju britanskega BBC-ja so ga sopotniki obtožili "kršenja javnih pravil".

Potniki so prisilili voznika, da je avtobus ustavil na najbližji policijski postaji, kjer so vložili pritožbo. Pri Hindustan Times so citirali Kumarja, ki je dejal, da njegove nogavice niso smrdele in da so se potniki zapletli v spor z njim "brez razloga". Indijska policija je za BBC sporočila, da so Kumarja po plačilu varščine izpustili.

K. K.