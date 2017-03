Samovozeči avtomobil kot dnevna soba že leta 2020

Študija samovozečega avtomobila nio eve

18. marec 2017 ob 09:06

Austin - MMC RTV SLO

Po električnem superšportniku EP9 je NextEV pod znamko Nio predstavil študijo samovozečega avtomobila eve. V serijski obliki naj bi bil nared že leta 2020.

NextEV je pred kratkim presenetil z električnim superšportnikom EP9 s 1.000 kilovati (1.360 KM), ki je na Nürburgringu dosegel čas 7.05,120, zdaj pa se je lotil še bolj ambicioznega projekta. Zgolj v treh letih želi ustvariti avtomobil z umetno inteligenco, ki bo znal prepoznavati ljudi ter njihove želje in navade. Tako kot nekatere druge študije samovozečih avtomobilov nio eve komunicira s potniki in za vožnjo ne potrebuje voznika z vozniškim dovoljenjem. Potniki se lahko pogovarjajo z asistentom NOMI, ki je ustvarjen s pomočjo navidezne resničnosti.

Kot dnevna soba

Za dostop do avtomobila je dovolj gib roke. Odsotnost B-stebrička ter velika drsna vrata zagotavljajo preprosto vstopanje in izstopanje in avtomobila, pogled v notranjost pa odkrije, da je ta v celoti posvečena udobju. Potniški prostor je zasnovan v slogu dnevne sobe. Stekla delujejo kot zasloni za prikaz informacij, brskanje po spletu in komunikacijo. Poleg zabave pa eve ponuja tudi sprostitev. Sedeži, ki so obrnjeni eden proti drugemu, se spremenijo v udobne naslanjače za počitek. Na voljo so tudi zložljive mizice za delo ali igranje. Stranska stekla so lahko prosojna, v kolikor potniki želijo več zasebnosti pa ta prevzamejo barvo karoserije.

Trenutno gre le za študijo, ki jo bodo morda uresničili v prihodnjih letih, že zdaj pa si lahko v videu pogledamo, kako bi potovanje z eve lahko izgledalo.

Martin Macarol