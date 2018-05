Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Guccijeva pregrešno draga različica sandal. Foto: Gucci Dodaj v

Sandale naše mladosti Gucci prodaja za 400 evrov

Od Jugoplastike do luksuzne mode

10. maj 2018 ob 09:29

Ljubljana,Rim - MMC RTV SLO

Verjetno se še vsi spomnite živopisanih, poceni gumijastih sandal splitske Jugoplastike, ki smo jih kot otroci vsi nosili na plaži?

No, pri Gucciju so zdaj na trg poslali sumljivo podoben model, le da so mu dodali pozlačeno Guccijevo zaponko in ceno navili na, reci in piši, 400 evrov.

Prepoznavni sandali, ki so jih v Jugoslaviji nosile številne generacije, so v našem prostoru neločljivo povezane s spomini na dopustniške dni, stale pa so drobiž.

In čeprav se je moda za na plažo v letih po razpadu Jugoslavije spremenila, Jugoplastika, nekdaj eno najmočnejših podjetij na Balkanu, pa je propadla, spomin na njihove sandale ni obledel.

Očitno so se priljubili tudi oblikovalcem luksuzne modne hiše Gucci, le da Italijani svoj model ponujajo le v črni in olivno zeleni barvi.

